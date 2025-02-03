2月2日、俳優の岡田将生（35）がインスタグラムを更新。妻で俳優の高畑充希（33）との2ショットを初めて公開し、話題を呼んでいる。岡田は投稿で、《#loewe #paris》と言うハッシュタグと共に、フランス・パリで撮影した写真を5枚公開。4枚目には、現地の洒落た店が並ぶアーケードの通路で、笑顔の高畑の背後に長身の岡田が両腕を広げて立った夫婦の2ショットが掲載されている。2人が結婚を発表したのは昨年11月のこと。ビッグカッ