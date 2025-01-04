【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉が2025年1月4日、結婚したことを発表。俳優の岡田将生の過去投稿に注目が集まっている。【写真】伊藤沙莉、結婚言及した2025年初投稿◆伊藤沙莉が結婚 岡田将生の過去投稿が話題岡田は2024年12月7日の投稿で「お祝いありがとう。わたくしは伊藤沙莉が好きだ」とつづり、NHK系連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）で共演した伊藤との2ショットを公開。11月19日に女優の高畑充希との結婚を