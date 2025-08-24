「Amazon秋のタイムセール祭り」開催中→【ノースフェイス】ジャケットが36%OFF！これは買いですわ
→8/28(木)23：59まで開催中のAmazon【Fashion x 秋のお出かけ タイムセール祭り】えりすぐりアイテムを一挙見せ
【ノースフェイス】ジャケットが36％OFF！今のうちに買っとこ
※以下の商品情報は2025年8月24日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■THE NORTH FACE マウンテンレインテックスジャケット
Amazonセール特価：1万9139円(36%OFF)
生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りがよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できる。 フードは本体の襟部分に収納できるビルトイン仕様。フードをサイズダウンし、収納しやすくしました。 携行に便利なスタッフサック付き。日常でも使いやすいカラーバリエーションで、汎用性の高い1着。
■サムソナイト バックパック
Amazonセール特価：2万924円(39%OFF)
新しい生活様式でニーズが高まっているバックパックとトートバッグのコレクション『FLYZ-LITE 〜フライズライト〜』。そのネーミングの通り、全てのモデルが1キロ以下の軽量設計。主素材には高密度でしなやかな「ロビックナイロン」を使用し、フロントパネル・付属パーツにはPU、引手にはレザーを使用した洗練されたデザイン。
■グレゴリー バックパック
Amazonセール特価：1万9155円(21%OFF)
普段使いには充分なサイズで、小物や文庫本まで余裕があると好評。また、開閉方式が背面側の側面のため、スーツケースのように広げられる点が便利という声も多数あり、デザイン面では、シンプルでスタイリッシュなデザインと背負い心地がよいと好評。
■クローム ボディバッグ KADET WP
Amazonセール特価：1万8822円(22%OFF)
近所のお出かけ、休日の遠出、忙しいビジネスシーンなど様々な場面で抜群の使いやすさを発揮するCHROMEオリジナルスリングバッグKADETシリーズ。そのKADETシリーズに熱音波圧着を施し、超ハイレベル防水を実現するAIRTIGHT ZIPPERを採用した防水KADET WPシリーズが登場！
■クラークス スニーカー 本革
Amazonセール特価：1万4619円(30%OFF)
クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー。内側のレザーライニングにより素足でも快適な履き心地。軽量のEVAとラバーのアウトソールがレザーにマッチし、カジュアルになりすぎない。レザーの中敷きが衝撃を吸収してくれるので、たくさん歩く旅行や散歩にもおすすめ。
