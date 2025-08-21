¡Ú¥¹¥¯¡¼¥×»£¡ª¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦¸åÆ£Âó¼Â ¡í¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡í¤Ï½¼¼Â¡ª¿·Îø¿Í¤È¡ÖÏ©¾å¥¥¹¡×
Èà½÷¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á
¤½¤ÎÌë¡¢ÅÔ¿´¤«¤é15Ò¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë»äÅ´¤Î±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ï½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿µÒ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢£²Âæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£±Âæ¤Î±¿Å¾¼ê¤ÏÌ²¤ê¤³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿¼Ìë£²»þ¤ò»Ø¤·¤¿¤³¤í¡¢±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥é¥ª¥±²°¤«¤é¼ã¤¤ÃË½÷£³¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¡¼¥´¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×¤Î¸åÆ£Âó¼Â¡Ê28¡Ë¡£¾®À¼¤Ç¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¥Ä¥Ã¥³¤à·ÝÉ÷¤Ï¡ÖÃ¦ÎÏ·ÏÌ¡ºÍ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤·¤í¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¡íÍÛ¥¥ã¡í¤½¤Î¤â¤Î¡£¼Â¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¸åÆ£¤Ï¥Ä¥ì¤ÎÃËÀ¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ØÂ¥¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶è½Çµ»÷¤ÎÈþ½÷¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Áë±Û¤·¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Á¡ª
¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤ÈÈþ½÷¡£ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¶õ¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¸½¤ì¤º¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÈþ½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ÇµïÌ²¤ê¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤â¡½¡½¸ò¾Ä·èÎö¡£
¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¸åÆ£¤Ï¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½ÀÅ¤«¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê£µÊ¬°Ê¾å¤â¸ì¤é¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶õ¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¯¤·Áö¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë½îÌ±Åª¤Ê¤¬¤é¾®¤®¤ì¤¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Æó¿Í°ì½ï¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
8·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY 9·î5Æü¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ï©¾å¥¥¹¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈþ½÷¤ÎÀµÂÎ¡¢Æó¿Í¤ÎÆ±À³À¸³è¡¢¸åÆ£¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¼èºà¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤¿¤«¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î5Æü¹æ¤è¤ê