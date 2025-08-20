ドコモオンラインショップにて機種変更・契約変更で新たに製品を購入する際にeSIM→eSIMだとエラーが表示されて手続きができない事象が発生中
|ドコモオンラインショップにおいて機種変更・契約変更で製品購入の際に一部条件でエラーに！
NTTドコモは19日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」において利用中のスマートフォン（スマホ）などの製品を「eSIM」で利用中の場合について機種変更・契約変更の手続きにて新たな製品を購入する際にエラーが表示されて手続きができない事象が発生しているとお知らせしています。
NTTドコモでは2021年9月よりeSIMを提供開始し、これまでにドコモオンラインショップでSIMのみ契約をする場合にSIMカードとeSIMを選べ、さらに既存の利用者もSIMカードからeSIMへの移行ができるようになっているほか、2023年3月からはドコモオンラインショップにて機種購入時にもSIMカードとeSIMを選べるようになっています。今回、そんな機種購入時に既存の機種でeSIMを利用している場合にエラーが表示されて手続きができない事象が発生しているとのこと。
事象の詳細は機種変更または契約変更の手続き画面においてSIMの種類で「eSIM」を選択して手続きを進めようとすると、「同じ種類のUIMカードは選択できません」というエラーが表示されて「次に進む」ボタンはアクティブになりますが、操作を繰り返してもエラーが表示されて手続きができないとのこと。なお、SIMカード（ドコモUIMカード）で利用中の場合は問題ないほか、eSIMで利用中の場合でも新たに購入する製品でSIMカードを選択でした場合には問題なく手続きできるということです。
記事執筆：memn0ck
