夏だけの特別！「シュガーバターの木」が「ネスカフェ」とコラボしたカフェが期間限定オープン
バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は2025年でブランド誕生15周年。ということで東京・原宿にある「ネスカフェ 原宿」とのコラボカフェを開催。2025年8月31日(日)までの期間限定でコラボスイーツが食べられる。
【写真】コラボメニューを注文すると好きなフレーバーの「シュガーバターサンドの木」が1個プレゼント。地域限定フレーバーも
■「シュガーバターの木」を使ったコラボデザートメニュー
今回、期間限定でオープンしたコラボカフェでは、「シュガーバターの木」を使ったコラボデザートメニューが登場。
「シュガーバターサンドの木 コーヒーパフェ」(1680円)は、パッションフルーツとほうじ茶のゼリー、コーヒーのブランマンジェの上に生クリーム、さらにホワイトチョコアイスやコーヒージェラートを重ねたパフェ。「シュガーバターサンドの木」とコーヒーメレンゲをトッピングしている。
パフェに使用しているのは、「シュガーバターの木」と「ネスカフェ アイスブレンド」。「ネスカフェ アイスブレンド」はアイス専用品で、水にサッと溶ける、すっきり軽やかな味わいが特徴。「シュガーバターの木」との相性もいい。
もう1つのコラボメニューは「シュガーバターサンドの木 キャラメルカフェチーズケーキ」(730円)。濃厚なチーズケーキの上に、キャラメルカフェソースと生クリームを絞り、「シュガーバターサンドの木」をのせ、ココアパウダーで「シュガーバターサンドの木」のシンボルツリーを描いた皿に盛り付けている。
なめらかなチーズケーキとほろ苦いソース、サクサクの「シュガーバターサンドの木」がマッチした、見た目もかわいいひと皿だ。
こちらに使われているのは、「ネスカフェ ゴールドブレンド」。淹れたての上質な香りとマイルドな味わいが楽しめ、コクのあるチーズともよく合う。
今回のコラボメニューをオーダーすると1品につき1個、好きなフレーバーの「シュガーバターサンドの木」が1個もらえるキャンペーンも実施。こちらは地域限定フレーバーという特別なものも含まれているので、食べたことのない味を試せるチャンス。
コラボメニューが食べられるのは今だけ。夏休みのおでかけやショッピングなどの合間や、ちょっとひと息つきたいときに、ぜひ足を運んでみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
