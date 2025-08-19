街で着られる「スイムウェア」普通の服より快適で「イメージ以上に使いやすい」デザイン

実用性はいったん忘れて、夏を言い訳にオシャレを解放するのもたまの息抜きとして必要。ハイテンションな色、行った気分にさせてくれる柄、アクティブに過ごせる着方やデザインetc…旅に行く人も行かない人も、気分が高まる何かがある、季節限定のワードローブをプランニング！







「水着なのにインナー感がない」黒のキャミソール

キャミソール型水着（ショートパンツ、ロングパンツとセット） 7,690円／IEDIT（フェリシモ）

【TOWN】

サマージャケットを羽織って街仕様に



光沢のある「いかにも」な水着はリゾート感がやや強め。ベロアやリブなど、服によくある素材を選択すればトップス感覚でも着用できる。好感の持てる直線的なネックライン。







【BEACH】

セットのショートパンツでロンパースっぽく

コンパクトなセットでじりじりとした暑さをかわしながら、同素材のパンツでミニマルにまとめて大人っぽく。







そのまま街にも行ける「水に強いワンピース」

ワンピース 42,900円／ランバン オン ブルー（レリアン）

【TOWN】

気楽さを隠すように黒レザーとヒールを投入



落ち感があり広がりすぎず、ドレープが品のいい。体をキレイに見せてくれる形のよさに加えて、撥水に優れた実力派のワンピース。正統派なネイビーにしたことで、ヒールやレザーなど、小物次第でオフィスにもリゾートにも適応。







【BEACH】

小物までネイビーでまとめて大人ガーリーな装い

レザー合わせから一転、ラフィアでリゾート気分。ワンピースの上品さに頼り、ハットやバッグなど夏素材を盛り込み。





