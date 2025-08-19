元競泳日本代表の北島康介（42）が一般女性A子さんと不倫関係に陥っていることが「週刊文春」の取材でわかった――。

北島は、2004年のアテネ五輪、続く北京五輪で、100m平泳ぎ、200m平泳ぎの2種目で2大会連続金メダルを獲得した水泳界のスーパーレジェンドだ。



2013年に引退した水泳界の「スーパーレジェンド」

「アテネで金を獲った時に放った『ちょ〜気持ちいい』はその年の流行語大賞にも選ばれた。2023年には水泳界で顕著な成績を残した人物を称える『国際水泳殿堂』から表彰されました」（スポーツ紙記者）

2016年に現役を引退。現在は、「東京都水泳協会会長」という立場で水泳に携わりながら、会社経営者の顔も覗かせる。今年6月には、不動産事業などを手掛ける「HESTA大倉」の代表取締役副社長にも就任した。

「北島は、『ちょ〜軽い』が売りの同社製ソーラーパネルの広告に起用された。同社の代表を務めるのは、安倍晋三元首相銃撃事件を機に辞職した奈良県警元トップの鬼塚友章氏です」（同前）

2013年に歌手と結婚も…「北島さんはA子と不倫している」

仕事だけでなくプライベートも順調だ。2013年に「girl next door」のボーカル（当時）の千紗と結婚を発表、2014年5月には第一子が誕生した。

現役から退き、仕事に家庭にと第2の人生を謳歌する北島。だが、最近、別の顔を見せているという。

「北島さんはA子と不倫しているのです」（A子さんの知人）

直撃すると“あの名言”も飛び出した

記者は8月15日、北島を直撃。約10分に及ぶ直撃取材では、北島のあの名言も飛び出した――。

