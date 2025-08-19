【川崎 さちえ】ハッピーセットの「ポケカ」問題…「メルカリ」が出品禁止にしないワケ

2025年8月、マクドナルドが販売するハッピーセットが、再び大炎上しました。以前「ちいかわ」でも大問題になった転売ですが、今回は世界的人気アイテムである「ポケモンカード」がプレゼントされるということで大混乱に。「ちいかわ」の時と同様ハッピーセットの買い占め、食品の大量破棄、フリマアプリでの転売が起き、社会的な問題となっています。世間の声も厳しく、「こうなるの、わかってましたよね？」と誰もが思ったのではないでしょうか。もちろん、筆者も思いました。販売するマクドナルド、転売の温床となっているメルカリなどのフリマアプリに対しての失望もありますが、この問題は非常に根が深いものです。そう簡単に解決できるものではないと思います。

本当に欲しい人が買えないことが、買い占めによる転売の大きな問題点

ハッピーセット「ポケモン」では、当初8月9日〜11日の３日間にプレゼントされる「ポケモンカード」が、たった1日でほぼ配布が終了するという事態になりました。

マクドナルドでは、転売予防策として1人の購入を5セットまでと制限し、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」とサイトに記載していました。でも全く効果がなかったとしか言いようがありません。1人で5セット以上購入している人もいるとネット上の情報もあります。いくら制限をかけたとしても、抜け道はいくらでもあります。転売ヤーがチームを組んでいれば、人数×5セット分を買うことができます。1人で何回もレジに並べば、回数分のハッピーセットを買うことができます。

マクドナルドの対応も甘いと思ってしまうのですが、実際店舗で働く人たちの忙しさを考えたら、その都度購入する人を確認するのは難しいのでしょう。

マクドナルドは8月12日に今後のハッピーセット販売について声明を発表していますが、後手にまわっている印象が強いです。「こうなるのはわかってたでしょ？」という厳しい声も少なくありません。

ハッピーセットを販売することで、多くの人に楽しみを提供してくれているのは事実です。ただ一部の購入者の買い占めによって、本当に欲しいと思っている人が買えないことが起きているのは、しっかりと受け止める必要があるのでしょう。「ちいかわ」の時で何も学ばなかったのか？という思いがあり、多くの人が苛立ちを感じています。

メルカリで「ハッピーセット ポケモンカード」で検索すると、100パックセットの出品もありました。販売価格は25万円を超えています。

ポケモンカードが100パックということは、ハッピーセットを100個買ったわけです。転売防止の意味も込めて1人あたり5個までの制限を設けましたが、実際には100パックセットという、制限なんて関係ないと言わんばかりの数で出品されています。

ハッピーセットを510円（税込）で買ったとして、100個では5万1000円。25万円以上で売れば、十分に利益が出ているはず。買いに行く手間や、メルカリの販売手数料や出品、梱包、発送の手間を考えても、出品者にとっては大きな利益を生む商材になってしまいました。

利益が出るからこそ、むかつく

また今回と以前の「ちいかわ」の違いは、出品者に利益が出ることです。「ちいかわ」の場合、メルカリでの販売価格が2500円〜3000円（おもちゃ4個セット）となっていました。ハッピーセットを4個買うと、それだけで2000円を超えます。そしてメルカリへの手数料や送料を考えると、出品者にはほとんど利益が出なかったのです。でも「ポケモンカード」は違います。利益が十分出てしまうのです。

他のユーザーからすれば、社会的にも問題になっているもので転売をして利益を得ていること自体、許せないと感じてしまうのではないでしょうか。

商売の基本は安く買って高く売ること。一般的な出品物ならば、これをしてもここまで大きな問題にはなりませんが、今回に関しては買い占めや食品破棄などの背景があるために、多くの人が怒っているのだと思います。

ただ、2025年8月13日になると、ポケモンカードも次第に売れにくくなってきています。特にまとめ売りで価格も高くなっている出品物は見向きもされない状況。プレゼントされたポケモンカードが2枚セットで価格が抑えられていても売れずにいますから、ハッピーセットのポケモンカードの熱の冷め方は速いと考えられます。

ハッピーセットのプレゼントの転売に関しては、温床となっているメルカリなどのフリマアプリにも厳しい意見が出ています。そもそも転売される「ポケモンカード」を出品禁止物にすれば転売も大幅に防げるのでしょうが、メルカリなどはそれをしていません。（2025年8月15日現在）

出品禁止にしないのは手数料が取れなくなってしまうからという意見もありますが、それよりも、もっと深い部分で頭を悩ませているのだと思います。出品禁止にしたとして、その期間はいつまでなのか？という問題があります。ハッピーセットの「ポケモンカード」は一時的に人気になり、高額での取引されていました。この時点で出品禁止にすれば、無謀な取引も行われないのでしょう。でも価格が下がってきたら出品禁止を解除するとなっても、その判断が難しいのです。「じゃ、いくらになったらいいのか？」という話になるからです。

さらに、ハッピーセットの「ポケモンカード」は出品できないが、他のポケモンカードならOK、あるいは他のトレーディングカードはOKとすると整合性が取れなくなります。もし出品禁止にするならば、全てのトレーディングカードやハッピーセット関連商品においても同じ措置を取らないとおかしいということになってしまうのです。

また転売問題はメルカリが取り上げられることが多いですが、楽天ラクマやYahoo!フリマ、Yahoo!オークションなど他のプラットフォームとの連携も必要でしょう。コロナの時のマスクや政府の備蓄米などは、おそらく誰もが納得できる出品禁止措置ですが、ハッピーセットの「ポケモンカード」はそうはいかない可能性もあります。

世間を騒がすような転売を締め出すには、多くの決断が必要になるのだと思います。商品を公正に、そして多角的に見て判断を下すことになるため、簡単に「出品禁止」にはできないのでしょう。

ただ世間の多くの人が願うのは、このような買い占めや転売が今後起きなくなること。もし自分の子供がお店に行っても「もうありません」と言われたらどう思うのか。しかも自分の横をハッピーセットを山のように抱えた人が通ったら……。メルカリにたくさんのポケモンカードが出品されるのを見たら……。

企業側がどれだけのことをしても、おそらく抜け道を見つける人はいると思います。そして転売は繰り返されると筆者は考えています。実際のところ、転売を食い止める切り札になるような措置はないのかもしれませんが、マクドナルドとメルカリの声明がポーズだけに終わらないことを多くの人が願っているのは事実だと思います。

※2025年8月15日から販売されるハッピーセット「ポケモン」では、8月15日〜17日の間で新たな購入制限が設けられました。

