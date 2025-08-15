◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 明豊6―1佐賀北（2025年8月15日 甲子園）

明豊（大分）が佐賀北との九州勢対決を制し、2017年以来8年ぶりとなる3回戦進出を果たした。0―0で迎えた5回に1死満塁の好機で辻田拓未捕手（3年）が中越えの3点適時二塁打。3投手の継投でリードを守り切った。

大浦、大堀、寺本の3人で11安打をゆるしながらも失った点はわずかに1点。2番手でマウンドに上がった大堀は「（大分大会の会場の）別大（興産スタジアム）とは違って観客がいっぱいいて凄く最高の舞台でした」と興奮気味に試合を振り返った。

続けて「いつでもいける準備をしていました。絶対抑えてやる気持ちだった。本当にマウンドは楽しかったです。辻田とは中学からバッテリーを組んでいる。あの（5回の）タイムリーは自然とガッツポーズが出ましたね。今日はもっと投げたかったです。大浦には“ごめん、任せたぞ”と言われました。寺本には“任せたぞ”と言いました」と絆の継投に胸を張った。

6回から4イニングをピンチを背負いながらも無失点で切り抜けた寺本は「納得いくピッチングではなかったけど、ゼロに抑えて勝てたことは凄くうれしいです。再開前にはおにぎりをひとつ食べました。次のチームはまたレベルも上がると思う。明豊らしく一戦ずつやりたい」と次なる戦いに気持ちを切り替えた。