¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£²°Ì¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë£È£Ä
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£±£µÆü¸á¸å£±»þ¸½ºß¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<402A.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë£È£Ä¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç£±£µ£°±ß¹â¤Î£¹£²£´±ß¤Ç¥«¥¤µ¤ÇÛ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤ËÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¾¶á£É£Ð£ÏÌÃÊÁ¤À¤¬¡¢¸ø³«²Á³Ê£³£·£µ±ß¤Î£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë£·£µ£±±ß¤Ç½éÃÍ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¥Ò¥²¤ò¤Ä¤±¤ë·Á¤Ç£¶£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²þ¤á¤ÆÇã¤¤Ä¾¤µ¤ìºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£¾®·¿´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Î³«È¯µÚ¤Ó´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±§Ãè´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¿Íµ¤À¤¬¹â¤¯Åê»ñ¥Þ¥Íー¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤â¤È¤ÏÀÖ»ú¤Î¤¿¤á£Ð£Å£Ò¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸ÌÌ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¤«¤é£±£°£°£°±ßÌ¤Ëþ¤ÏÃÍ¤´¤í´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÃ»´ü»ñ¶â¤Î¹¶Àª¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë£È£Ä¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¯¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ç£±£µ£°±ß¹â¤Î£¹£²£´±ß¤Ç¥«¥¤µ¤ÇÛ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤ËÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¾¶á£É£Ð£ÏÌÃÊÁ¤À¤¬¡¢¸ø³«²Á³Ê£³£·£µ±ß¤Î£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë£·£µ£±±ß¤Ç½éÃÍ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¥Ò¥²¤ò¤Ä¤±¤ë·Á¤Ç£¶£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²þ¤á¤ÆÇã¤¤Ä¾¤µ¤ìºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£¾®·¿´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Î³«È¯µÚ¤Ó´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±§Ãè´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¿Íµ¤À¤¬¹â¤¯Åê»ñ¥Þ¥Íー¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¤â¤È¤ÏÀÖ»ú¤Î¤¿¤á£Ð£Å£Ò¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸ÌÌ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¤«¤é£±£°£°£°±ßÌ¤Ëþ¤ÏÃÍ¤´¤í´¶¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÃ»´ü»ñ¶â¤Î¹¶Àª¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS