マット・デイモン主演の人気スパイ・スリラー『ボーン』シリーズの権利を、ユニバーサル・ピクチャーズが再獲得したことがわかった。米などが報じている。

『ボーン』シリーズは作家ロバート・ラドラムのスパイ小説に基づくシリーズで、『ボーン・アイデンティティー』（2002）から『ジェイソン・ボーン』（2016）まで計5作が製作された。うち4作品ではマット・デイモンが主演を務め、キャストを一新した第4作『ボーン・レガシー』（2012）ではジェレミー・レナーが主演。硬派な作風とリアルなアクションで人気を博した。

2025年3月、ユニバーサルは『ボーン』シリーズの権利を喪失し、ラドラムの遺産管理団体が新たな製作・配給元を求めて権利の販売を開始していた。今回の報道によると、大手スタジオやストリーミング企業などから7件のオファーがあったのち、ユニバーサルが億ドル単位の条件を提案し、再び契約がまとまったという。

今回の契約により、ユニバーサルはラドラムによる小説『ボーン』シリーズのほか、同じくユニバーサルがドラマシリーズを製作した「トレッドストーン」シリーズの全権利（出版権を除く）を永久に保有。これによって、映画版『ボーン』シリーズのプロデューサーであるフランク・マーシャルが引き続き新作の開発に携わる。

ユニバーサルは2019年ごろから『ボーン』シリーズの新作映画を検討しており、2023年には『教皇選挙』（2024）のエドワード・バーガー監督が就任し、マット・デイモンの復帰を模索していた。報道によると、現時点では「 時を戻せ、世界を救え！」（2022-）「Giri / Haji」（2019）のジョー・バートンによる脚本が完成しているが、スタジオのゴーサインは出ていないという。

発表にあたり、ユニバーサル・ピクチャーズのピーター・クレイマー会長は「2002年以来、『ボーン』シリーズは映画的アクションの新たな基準を打ち立て、画期的な作品の数々でスパイ・ジャンルを再構築してきました。世界中の観客にエキサイティングな新しいストーリーをお届けし、『ボーン』ユニバースを未来へ拡張していくことに意欲を燃やしています」との声明を発表した。

また、ラドラム作品の権利を統括するCaptive Entertainmentのジェフリー・ワイナー会長は、「『ボーン』シリーズがユニバーサルに残ることを心からうれしく思います。ユニバーサルのチームと協力し、多様なプラットフォームで『ボーン』シリーズを拡大できることを楽しみにしています」とコメント。Captiveからはワイナー会長とベン・スミスが引き続き映画版に携わる。

