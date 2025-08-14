日本代表MF三笘薫の同僚は今夏セリエA行きの可能性が浮上している。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユヴェントスはブライトンに所属する24歳のデンマーク代表MFマット・オライリー獲得に動いているという。



フラムの下部組織出身であるオライリーは2019年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、その後はミルトン・キーンズ・ドンズを経て、2022年1月にセルティックへ完全移籍で加入。セルティックで主力として活躍して結果を残したオライリーは昨夏ブライトンにステップアップ。しかし昨季は怪我の影響もありプレミアリーグ21試合の出場で2ゴール2アシストとインパクトに欠けていた。



