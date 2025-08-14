購入特典として、オリジナルトートバッグプレゼント！亜土ちゃんマーケット
ソニー・クリエイティブプロダクツは、アーティスト水森亜土(みずもり あど)による世界観を体感できる「亜土ちゃんマーケット」を、2025年8月15日(金)よりキデイランド原宿店K-SPOTおよび京都四条河原店にて期間限定で開催します。
亜土ちゃんマーケット
開催期間：2025年8月15日(金)〜8月28日(木)
開催店舗：
・キデイランド原宿店 K-SPOT(営業時間 11:00〜20:00／最終日16:00)
・キデイランド京都四条河原店(営業時間 11:00〜21:00)
◆亜土ちゃんグッズ、全国各地で大・大・大展開中！
「亜土ちゃんマーケット」開催店舗だけじゃない！
現在、全国のキデイランド各店でも水森亜土のグッズを販売中！
昭和レトロな世界観と、亜土ちゃんのキュートでガーリーなモチーフが詰まったアイテムを、お近くの店舗で楽しめます。
人気アイテムは売り切れ必至です。
＜取扱い店舗＞
新宿店・大阪梅田店・福岡パルコ店・広島パルコ店・名古屋パルコ店
2024年10月の初開催で大きな反響を呼んだポップアップストア「亜土ちゃんマーケット」が、今夏、再びカワイイ文化の聖地・原宿に登場。
2024年10月の初開催で大きな反響を呼んだポップアップストア「亜土ちゃんマーケット」が、今夏、再びカワイイ文化の聖地・原宿に登場。
今回は京都四条河原店との2店舗同時開催となり、より多くのお客様に“レトロカワイイ”の魅力をお届けします。
またあわせて「亜土ちゃん」公式SNSにて記念キャンペーンも同時開催。
水森亜土「亜土ちゃん - ADO MIZUMORI WORLD - 」公式Instagramアカウント( @adomizumori )をフォロー＆キャンペーン告知投稿をいいねすると抽選で合計10名様に豪華賞品が当たります。
◆イベントの見どころ
「亜土ちゃんマーケット」で初お披露目となる先行販売商品をはじめ、60〜70年代の少女文化を彷彿とさせるレトロカワイイアイテムが勢揃い！
購入特典として、オリジナルトートバッグのプレゼント企画も実施(※数量限定・なくなり次第終了)
◆先行販売商品
フレグランスオーナメント 2種 各858円
シークレットアクリルミラーシール 9柄＋シークレット 660円
※内容は変更となる場合があります
先行販売商品
購入特典(数量限定)
オリジナルミニトートバッグをプレゼント！1会計税込3,000円以上の購入で、下記いずれか1点を進呈。
(なくなり次第終了)
2025年8月15日(金)〜配布：ナチュラル(ミータン柄)
2025年8月21日(木)〜配布：パープル(女の子柄)
公式SNSキャンペーン
応募期間：2025年8月15日(金)〜9月15日(月)
当選商品：オリジナルミニトートバッグ10名様
※色・柄は選べません
・応募方法：水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント( @adomizumori )をフォロー＆キャンペーン告知投稿をいいね。
・当選のご連絡
当選については水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント( @adomizumori )よりDMにてご連絡させていただきます。
