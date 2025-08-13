〈上場企業を辞めて23歳で地下アイドル→“極貧”で人生ドン底→沖縄で家ナシ・職ナシ生活…“自称無職”の元アイドル（20代）が語る、安定した職業を捨てたワケ〉から続く

人生を「自由」に生きる。誰しも一度は憧れる生活を手に入れたのは、沖縄で三線の路上ライブをしながら、ゲストハウスや車中泊で生活をしたり、日本中、世界中を旅する朝比菜りおなさん（20代）。

かつて、故郷の宮城県仙台市で一部上場企業に就職。会社員をしながら週末だけ東京でアイドルをする生活を続けたが、23歳で退職して上京した。その後、大手芸能事務所で演技を学ぶが、約半年で退所してフリーランスに。そして、沖縄へ移住という“紆余曲折”の経歴を持つ。

自身のモットー「私の言葉と生き方で、多くの人に元気や勇気を与えたい」を叶える生活を手に入れた朝比菜さんに上京後の生活、そして、沖縄移住の背景を聞いた。



朝比菜りおなさん（写真＝本人提供）

会社員時代の貯金を切り崩しながらのアイドル活動

――一部上場企業を退職して上京したものの、所属していた2組目のアイドルグループ「リルミー」も半年ほどで解散したそうですね。

朝比菜りおな（以下、朝比菜） 東京での生活は、給料も少なかったのでカツカツでした。収入といったら、ライブ会場で販売するチェキ代のバックで月3万円くらい。投げ銭をもらえるライブ配信も頑張っていたんですけど、会社員時代の貯金を切り崩しながら生活していました。

「リルミー」の時は、衣装を用意してもらえず、自分たちで調達した白い衣装で揃えて、解散するまでそのままだったんです。メンバーから「ダンスが下手」と辛らつなことも言われたし、最初に聞いたお話と食い違っていたので、正直、環境への不満もありました。

――なぜ解散することになったのですか？

朝比菜 事務所から急に「ライブで200人集めないと解散」と言われたんです。秋葉原や渋谷でのビラ配りも頑張ったんですけど、結局ライブに集まった人数は153人で、200人を達成できずにその場で解散となりました。

そこでもう、その事務所には見切りを付けたんです。でも、卒業ではなく解散でアイドル活動が終わってしまったのは悔いがあったし、熱意も残っていたので、次の事務所を探しました。

――その後、大手芸能事務所に所属したんですよね。

朝比菜 最初は、アイドル系の事務所を2社受けたんですけど、どちらも大きく飛躍できるイメージが浮かばなかったんです。だから、狙いを大手に切り替えて、演技の勉強ができる大手事務所に入りました。

知り合いからは「大手芸能事務所なんて、お金を払わせられて終わり」と言われたんですけど、30歳になったときに「あのとき、大手に挑戦すればよかった……」と後悔したくなかったし、「ダメでも経験してみよう」と思ったのが飛び込んだ理由です。

――実際、大手事務所の環境はいかがでした？

朝比菜 正直、満足してはいなかったです。入所前には仕事がたくさんあると言われていたのに、実際に入所したら仕事は1つももらえず、自分で取ってきた仕事も受けちゃダメと言われて。ライブ配信で得た収入もほとんど事務所に渡していました。

アルバイトは許されていたけど条件が厳しいし、レッスン費も払う必要があったので、一時期は貯金も全てなくなって、全財産が5万円になったんです。来月のクレカや家賃の引き落としまでにお金を用意できるかどうか……というくらい追い詰められていました。

体調を崩して高熱を出すようになったり、電車の中で急に涙が出たりして、人生ドン底でした。みるにみかねた親友が、わざわざ5000円を手渡しにきてくれたこともあったんです。病院で「うつ病になりかけている、ギリギリの状態です」と言われるほど、追い込まれていました。

SNS運用代行の経験が自信に…事務所を辞めフリーランスへ

――当時、どんなアルバイトをやっていたんですか？

朝比菜 将来に役立ちそうと思って、昼間はSNSの運用代行をやっていました。アイドルを辞めて大手事務所に所属する前に、ジョージアという国で1か月の移住体験とノマドワークの職種を学ぶ「ノマドニア」に参加したことがあって。そこでSNSの運用代行について学んでいたので、知識があったんです。

夜は食費とお風呂代を浮かせるために、スーパー銭湯にあるレストランで働いていました。家賃をなるべく抑えるために、東京にギリギリ近い埼玉に住んでいて、築47年で家賃が月4〜5万円のアパートで暮らしていました。

――大手事務所には、どれほど在籍していたんでしょう？

朝比菜 半年ほどです。事務所でSNSのレッスンがあり、先生から「事務所に入っていても、SNSを効率よく使えないと仕事をもらえない」と聞いたときに、すでに自分のSNSを活用できていたから「じゃあ、自分でやればよくない？」と思って辞めました。

あと、自分の軸には「私の言葉と生き方で元気や勇気を与えたい」という思いがあったんですけど、演技を通して「元気や勇気を与えられるのか？」と疑問が湧いてきて、それならいっそ自由に1人でSNSを頑張ればいいと思いました。

写真集を自費出版→モデル活動で最高月収60万円→沖縄へ移住した経緯

――そして、いわゆるフリーランスになったんですね。

朝比菜 そうですね。事務所にいた当時もInstagramの運用は頑張っていて、在籍していた半年ほどでフォロワー数を3万人から10万人に伸ばしてからフリーランスになったので、活動のベースはあったんですよね。

SNSで自分の写真集を自費出版したり、ポートレートもTwitter（現・X）でバズらせるのに成功し、モデルとして活動したりして、最高月収は60万円ほどでした。

――そこから、沖縄へ移住するまでにはどれほどかかったんでしょう？

朝比菜 1年ほどです。フリーランスになってからの半年は、旅をしながら撮影会などを開催していたんです。

一時期は仙台の実家に戻ったんですけど、国内だけではなく海外15カ国も巡るゲストハウスの旅もして、2024年6月に沖縄へ移住しました。

「車中泊生活をしたり、三線を練習して路上ライブをしたり…」沖縄で職ナシ・家ナシ生活を経験

――なぜ、移住先が沖縄になったんですか？

朝比菜 コロナ禍で海外へ行けなくなり「海外っぽい場所あるかな？」と思って、沖縄に行ったのがきっかけでした。初めて訪れて感動した海外の土地、タイに雰囲気が似ていたんですよ。海がキレイだし、「ゴーヤーチャンプルー」とか「紅芋タルト」とか、名物がたくさんあるところも気に入りました。

あと、沖縄の民謡を好きになったことがとても大きかったです。国際通りに行きつけのライブ居酒屋があって、そこで初めて聴いた三線で弾き語りをする民謡に心打たれたんです。

旅行していた当時に住んでいた埼玉の自宅に帰ってからも、民謡を聴くと涙が出るほどでした。相方のほのかと新たなYouTubeチャンネルをはじめたのもその思いからで、「2人で有名になろう」と頑張っています。三線で弾き語りライブをするのも夢です。

――沖縄に移住して2年目、これまでどんな生活を？

朝比菜 SNSの運用代行も続けていたし、移住してからは旅関係のSNS案件もいただけるようになったんですけど、突然パタリとSNSの運用代行の仕事がなくなってしまって。

住んでいたゲストハウスもマンネリ化で飛び出して「仕事なし家なし」の時期もあったので、車中泊生活をしたり、大好きな三線を練習して路上ライブをしたりして過ごしてました。

「仕事で成功するのが幸せだと思っていたけど…」沖縄に移住して変化した“価値観”

――その間、収入はどうしていたのですか。

朝比菜 2025年4月に立ち上げたYouTubeチャンネルが、6日で収益化できたんです。今はインフルエンサーとしても活動しながら、三線やYouTubeで生計を立てられたらと思っています。

――移住生活で“価値観が変わる”という人もいますが、朝比菜さんは？

朝比菜 地元の仙台や埼玉で暮らしていた当時は、誰かに認められたり、お金を稼いだり、仕事で成功するのが幸せだと思っていたんです。

でも、沖縄へ移住してからは「大好きな仲間たちと一緒に、大好きな自然に触れて、大好きな沖縄で生活できているだけで幸せ」と思っています。

朝起きたら海に浸かって、夕日を見に行って、夜は海辺で星を見て寝る生活を送る中で、幸せの本質に気づくことができたんです。

「税金は払っているのか」「パパ活してるんじゃないか」と言われることも…

――SNSのコメント欄では「税金は払っているのか」「パパ活してるんじゃないか」など、手厳しい意見も来るそうですね。

朝比菜 アンサー動画を出してからは、あまり言われなくなりました。税金はちゃんと払っているし、パパ活はしていません（笑）。

他には「勤労の義務を果たしていないんじゃないか？」という意見もあるんですけど、それに対しても一言あります。例えば、義務教育だとしても、学校に行きたくない子を無理に通わせるのは違うと思っていて、同じように「働きたい人は働いて、働きたくない人は働かなくていい」と思っているんです。

それに働くといっても、何をもって「仕事」とするかは人によって分かれますし。私は「働きたくない」のではなく、自分のワクワクすることに目を向けているだけだし、やりたくなければやらないと割り切っています。

――もはや、雑念がない印象です。

朝比菜 そうかもしれません。旅がしたいので、ある程度のお金は必要ですし、お金を稼ぐことは好きです。でも、お金がなくても幸せです。ほぼ無職の生活でそれほど働いてもいないんですけど、うまくメリハリをつけて今の生活を続けたい。

幼少期には親に厳しく育てられて自己否定してきたし、ネガティブで病みやすかったんですけど、今はストレスもなくなりました。人間は悩みがないと脳で作り出そうとするみたいなんですけど、思い浮かんだとしてもたいしたことないです（笑）。

「数日で月20万円を稼ぐことができたら…」“自称無職”の生活スタイルとは？

――今は東京に戻りたいとは思いませんか？

朝比菜 まったくないですね。仕事で行っても「一刻も早く帰りたい」と思います。行っても2日ぐらいで、3日目ともなると自然に触れられないのでストレスが溜まります。沖縄にある海も山もないし、満員電車での移動も耐えられないので。たまに行けば刺激があるのかもしれませんけど、都会で生活しようとは思わないですね。

――自称「ほぼ無職」でもありますが、この先も変わらず？

朝比菜 そうですね。肩書きはあくまでも名乗っているだけですし、例えば数日で月20万円を稼ぐことができたら、他の日は無理に稼がずに自分の好きなことをします。

SNSの運用代行は続けているけど、動画制作などの実作業は外注したり、ノウハウを提供する方向にシフトしたりして、自分の時間を上手く作っていきたいです。

軸にある「私の言葉と生き方で、多くの人に元気や勇気を与えたい」という思いを持ちながら、何でも自分の好きなことをやっていきます。

明日死ぬつもりで生きて、明日も好きなことに挑戦していく

――自分の軸を持っているのが、朝比菜さんの強さかもしれませんね。

朝比菜 軸にある思いは、中学時代に初めて教員になりたいと思ってからずっと変わっていません。ただ、途中まではその大切さが分かっていなかったんです。大手事務所で演技を学んでいた当時も分かっているようで分かっていなかったし、振り返ると、演技は軸に合っていなかったんだと思います。

――地に足がついたような生き方を伺って、励まされました。

朝比菜 ありがたいです。多くの人は「〜になりたい」とか「〜がやりたい」とか、色々な願いがあると思うんです。でも、軸がブレると「本当にやりたいことはなんだっけ？」と迷ってしまう気がします。

人生は一度きりだし、人はいつ死ぬかわからない。だから私は「明日死ぬつもりで生きて、明日も好きなことに挑戦していくこと」を大事にしているんです。

以前は「夢なんて叶わない」とずっと思い込んでいて、憧れていたテレビで活躍する人たちを見ても「恵まれた世界に生まれた人たちだし、私とは違う」と卑屈になっていたんですけど、そんな私でも夢を叶えられました。

何度も挫折してきたけど、挫折はマイナスなことじゃなくて、夢を叶えるために自分の人生に必要なことでした。だから何かに挑戦したいけど悩んでいる人は、ぜひ挑戦してほしいと思います。

次の私の夢は沖縄の魅力を広めることで、そのために三線で弾き語りをしているんですけど、今後結婚して子どもができて、いつかおばあちゃんになっても“おばあちゃんインフルエンサー”として活動を続けたいです（笑）。

いつか古民家で三線教室を開いたりしてみたいですし、とにかく死ぬまでにやりたいこと全部やります。「私の言葉と生き方で、多くの人に元気や勇気を与えたい」という軸は変えずに、これからも生きていきたいです。

写真提供＝朝比菜りおなさん

（カネコシュウヘイ）