連日の先頭打者弾でフィルダー氏に並ぶ歴代4位タイに

【MLB】Bジェイズ 5ー4 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、41号ソロを含む4打数2安打1打点、1盗塁を記録した。前日の40号に続く2試合連発で、また一つ、伝説の名選手の記録に近づいた。

初回の第1打席、相手先発ラウアーの外角球を泳ぎながらも捉え、右翼席中段へ運んだ。飛距離400フィート（約121.9メートル）、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）で、7月26日（同27日）の敵地レッドソックス戦以来となる今季11本目の先頭打者本塁打。2試合連発は今季9度目となった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は米データ会社「エライアス・スポーツビューロー」の記録を引用し、所属した1球団での最初の2年間に放った本塁打数トップ5を紹介。「1920〜21年のベーブ・ルース（ヤンキース）113本、2001〜02年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）109本、1960〜61年のロジャー・マリス（ヤンキース）100本、1990〜91年のセシル・フィルダー（タイガース）95本、2024〜25年のショウヘイ・オオタニ（ドジャース）95本」という結果だった。

大谷は前日9日（同10日）の40号で歴代5位だったマーク・マグワイア氏に並んでいた。1961年に61発を放った伝説の打者マリスが現時点では3位の100本塁打となっているが、大谷が5本差に迫っており、射程圏内に捉えている。（Full-Count編集部）