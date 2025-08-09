韓国発の ヘアケア ブランド「ラ ドール （LADOR）」から、新作ヘアミスト「ケラチンレイヤードオイルミスト フィ グティ 」（130mL 2530円）が登場する。現在楽天 市場 で予約を受け付け、公式オンラインストアとAmazonでは8月27日に発売する。

ラドールは、「自宅で楽しめるサロンクオリティ」をコンセプトに、2007年に韓国で誕生したヘアケアブランド。ブランド名は「Laboratory（研究所）」と「Adorable（愛らしい）」を組み合わせ、髪の悩みに寄り添い、美しさを完成させる製品づくりへの想いを込めた。軽やかな仕上がりと豊かな香りを両立した「パフュームヘアオイル」をはじめ、ヘアトリートメント、ヘアミストなどを揃え、現在世界36ヶ国で展開し、日本では2024年1月から本格導入している。広告制作やブランド運営を行うトリクルが、日本総代理店を務めている。

今回登場するヘアミストは、オイル層と水分層の2層からなり、ヒアルロン酸や加水分解ケラチンなどの補修成分を配合。ノンシリコンでベタつきにくく、乾燥やカラーで傷んだ髪を優しくケアして、静電気による広がりを防ぐ。スタイリングの前やドライヤー後に使用することで、しっとりとまとまりのある髪へと導く。

香りは、秋に感じる豊かさや温もりをテーマに、熟したイチジクとティーをブレンド。ピーチの明るさ、金木犀とローズの華やかさ、ウッディアンバーの余韻を重ね、甘くてほろ苦い奥行きある香りに仕上げた。フレグランス代わりに香りをまとうアイテムとしても提案している。

◾️ラドール：公式サイト