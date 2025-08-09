この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「非道徳な社会学」で人気を集める実業家・マイキー佐野氏が、「なんで見ないの？半導体好調の裏でトランプ関税が狙う本当の産業」と題した動画を公開。NVIDIAの時価総額が4兆ドルを突破した直後の半導体業界の“好調ムード”を受けて、今後のリスクや注意点をユーモアも交えながら語った。



佐野氏は冒頭、「いつもこのチャンネルだとリスクの話、今後どうなるってデメリットの話とかするじゃないですか」と前置き。その上で「半導体業界だけ見るな。医薬品業界も見なきゃいけない」と独自視点を強調した。背景にあるのはトランプ前大統領による関税政策で、「医薬品のほうが構造的に単純だが、半導体は桁違いにサプライチェーンが複雑」だという。



佐野氏は「チップは生産段階で異なる国をぐるぐる移動する。例えば米国で作ったものが中国やマレーシアに送られてパッケージングされ、最終的にiPhoneなどに搭載される。サプライチェーン全体がアジア中心に最適化されている」と具体例を挙げた。その結果、アメリカへの回帰が叫ばれているが「世界の半導体のうち、2032年に米国製はたった14％」と指摘。「一つの工場に数百億、何兆円も投資が必要で、最終組み立て場所が違うだけで関税判定も変わる。非常に難解」とし、「医薬品の関税ルールが先に決まれば、半導体もその流れに影響される」と仮説を語った。



また、「アメリカで製造しても最終アッセンブルがオランダなら関税はどうなるのか。電子機器そのものか、搭載チップにも課税するべきか、世界中の貿易現場は混迷している」と現場の混乱も明かし、「医薬品業界は猶予付きで国内回帰へと明確に誘導されている。だが半導体では、猶予が与えられるかも不透明だし、サプライチェーン全体が突然止まるリスクも孕む」と警鐘を鳴らした。



動画の終盤では「これが僕の意見が100%正しいかは分からないけど、リスクは見ておくべき。株を買う人は外部環境や他業界の動向まで横断的にチェックして欲しい」と呼びかけた上で、次回はAI関連の“注目人物”についても語る構想を予告し、「甘い蜜に弱い人間模様もおもしろく話せるかも」と続編に含みを持たせて締めくくった。