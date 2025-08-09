【装蹄師・西内荘コラム】ツバメ巣立つ夏…CBC賞とレパードSの注目馬

　連日暑さが続いていますが、近年は大物著名人の悲報をよく耳にします。

　大手芸能事務所ケイダッシュの川村龍夫会長も亡くなりました。私も縁があって系列事務所のパールダッシュに所属していた時があり、新年会などに参加させてもらったことがあります。普段なら会えることのないような著名人がたくさん出席されていたことを思い出します。

　そんな中、芸能界トップの事務所なのに所属に競馬関係者がいなかったからか、声をかけてもらえたのは嬉しい思い出です。裏方の装蹄師でありながら、いろんな方と出会えたり、いろんな経験をさせていただき、ありがとうございました。

　昨日、装蹄所に巣を造っていたツバメがカラスに襲われながらも3羽だけですが巣立ってくれました。全羽とはいかなかったけれど、自然界では天敵の攻撃を辛くも切り抜けたことを喜ぶべきなのかもしれません。私がそばに行って顔を近づけても逃げないですから愛おしい存在です。ツバメは縁起物でもありますし、担当馬に吉となってくれたらありがたいです。

推しはスマートミストラル

　今週の推しは新潟6Rスマートミストラル。ミストラルは兄弟の中では馬体が小さい方で若干体力不足の感じがありましたが、成長とともにしっかりしてきました。スマートレイアーの兄弟はどの馬も能力が高いですから楽しみです。

　レパードSにはタガノマカシヤ。気分よく走れればですが、以前より力はつけています。CBC賞はテイエムリステット、エイシンワンド、ミルトクレイモー。特にテイエムリステットの芝適性には興味があります。

●8月9日（土）
・新潟
6R　スマートミストラル

・中京
4R　エコロガルダ
　　スマートジュリアス
5R　ルクスコスモス
9R　ステラスプレンダー
12R　カルドウェル
　　　ムーンライトラガー

・札幌
6R　ドゥラエテルノ
8R　ガールズデイアウト

●8月10日（日）
・新潟
12R　ルクスマーベリック

・中京
2R　イフウドウドウ
3R　コスモファーブロス
4R　マイコンチェルト
10R　テンエースワン

・札幌
5R　ベルグランボヌール