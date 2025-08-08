ラグビーボールのように予測不能な2人　韓国・李在明大統領の眠れない夜は続くのか

困難な環境の中で多くを成し遂げ、選挙によって権力の頂点に立った李在明（イ・ジェミョン）大統領を間近で見てきた人々は、彼の特徴として2つを挙げる。

ひとつはほとんど眠らないこと、もうひとつは世論や支持率に非常に敏感であることだ。

だからこそ、李在明大統領の「目を閉じれば休暇」という発言が誇張には聞こえない。彼は南海岸の大統領別荘で久しぶりに本当の休暇を楽しんだ。

しかし、8月下旬に予定されているトランプ米大統領との首脳会談や、内心では快く思っていないであろう「共に民主党」チョン・チョンレ新代表の言動が、その安らぎを妨げたかもしれない。

2人とも率直で極端、さらにラグビーボールのようにどこへ転がるかわからない性格の持ち主だ。

ラグビーボールのように予測不能

筆者は最近、アメリカ政府の中枢人物から「李在明大統領が米韓首脳会談でトランプ大統領にゼレンスキーのように辱められることは絶対にない」という話を聞いた。

外交で「絶対に」という言葉をあまり使わないアメリカ政府関係者が、その表現を用いたのは印象的だった。トランプが生中継の首脳会談中にウクライナのゼレンスキー大統領を侮辱し、面罵した場面は世界的に有名だ。

韓国の保守層の人々がこの映像を引き合いに出し、「李在明大統領も同じ目に遭わない保証はない」としばしば口にするが、アメリカ政府の責任ある立場の人物が「そんなことは絶対にない」と釘を刺したのだ。

これで米韓首脳会談における予期せぬ突発的事態の可能性は取り除かれたといえる。

その政府関係者はさらに「李在明大統領は中道左派ではあるが、あまりイデオロギー的ではなく、より実用的であり、韓国人も10〜20年前と比べればより反中で親米的になっているため、米韓関係は安定的に発展していくだろう」と付け加えた。

大統領の外交は国外を相手にするものだが、国内の支持率が振るわなければ過剰に動いたり萎縮したりしがちだ。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領がそうだった。

逆に、大国首脳との会談結果が不十分であれば、支持率低下や国内政治での反発によってレームダックに陥ることもある。政治と外交は相互に作用して好循環を生むべきだという教訓だ。

一見危うく見える李在明・トランプ会談が成功し、相互の信頼を築いてより強固な米韓同盟を固められれば、李在明大統領の政治的基盤は国民全体へと広がるだろう。

問題は、党派性にとらわれたチョン・チョンレ率いる「共に民主党」が大統領の政治を足かせにしないかという懸念だ。実際、李在明大統領とチョン・チョンレ代表の間に、人間的な信頼が深いとは言い難い事例は少なくない。

チョン・チョンレ式の暴走が足を引っ張る恐れも

李在明大統領は就任当初、「分裂した政治を終わらせる」と宣言した。

実際、野党代表の苦言にも耳を傾け、何度か食事も共にしてきた。ところが、与党「共に民主党」の新代表という人物は、第一野党「国民の力」を呪い、侮辱し、嘲笑しながら、公然と協力政治の破壊を主導している。「共に民主党」政権の1位と2位のこの矛盾をどう理解すべきなのか。

チョン・チョンレ代表は「“国民の力”を解散させる」との暴言にとどまらず、「握手は人とするものだ」と言って第一野党の人々を「人以下」と見なした。このように暴力的で、聞く側が恥ずかしくなるようなレトリックはかつて聞いたことがない。

立場を逆にして、誰かが同じ理由で「チョン・チョンレとは握手しない」と言ったら、彼はどんな気持ちになるのだろうか。

チョン・チョンレ代表は、国民全体は眼中になく、熱心な党員だけを気にかけ、党内での地位を固めればより大きな権力を握れると考えているようだ。一方で、見方によってはチョン・チョンレ式の暴走は、李在明政権の支持率を引き下げる要因になり得る。

李在明大統領側からも支持率低下を懸念する声が出ている。李大統領とテレグラムでやり取りするある側近は、「チョン・チョンレは自分の政治のためにああしている」と分析した。

李在明大統領の8月は、自らの政治に長けたトランプとチョン・チョンレ、2人の存在によって眠れぬ夜が一層増えるかもしれない。

（記事提供＝時事ジャーナル）