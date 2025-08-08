X（旧Twitter）で話題になっているのは、散歩に行きたくない柴犬さんのお姿。飼い主さんとの微笑ましい攻防をとらえた光景は記事執筆時点で45万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『散歩に行きたくない犬』VS『ハーネスをつけたい飼い主』→隅に追い詰めた結果…衝撃的な『抵抗の仕方』】

"散歩に行きたくない犬"vs"ハーネスをつけたい飼い主"

Xアカウント『@iko69an』に投稿されたのは、柴犬「りおん」くんのお姿。この日、いつも通りお散歩に行くため、りおくんにハーネスを付けようとしたという飼い主さん。

しかし、りおんくんはお散歩に行く気はなかったようで…まさかの可愛すぎる抵抗を見せてくれたというのです。

想定外な『まさかの抵抗の仕方』に反響

ドアの前でおしりを突き上げるようにして、絶対にハーネスを付けさせまいと抵抗していたというりおんくん。

一見すると、ただただ可愛いしっぽとおしりを披露してくれているかのようにも見えるその姿勢ですが、お顔や首周りはしっかりと床に密着しており、ハーネスをつけることは不可能…。

可愛さはもちろんのこと、目的もしっかり果たすという理にかない過ぎているその光景は、飼い主さんを困らせるのと同時に多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「誇り高く、ケツも高く…」「おしり見せてくれてる」「かわいい」「ちゃんと首守ってて笑った」「ケツでも見てろってか、ありがとう」など、多くのコメントが寄せられています。

仲良し姉弟の日常

2022年2月8日生まれのりおんくんには、2021年1月25日生まれの「まろみ」ちゃんというお姉ちゃんの存在も。

毎日のお散歩はもちろんのこと、お家時間も寄り添って仲良く過ごすことが多いのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすりおんくん、まろみちゃんのお姿は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@iko69an」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。