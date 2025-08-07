欧州帰りの24歳DFがJ２徳島に完全移籍で加入「J１昇格の為に全力で頑張ります」
J２で６位のV・ファーレン長崎は８月７日、ポルトガル２部のポルティモネンセに期限付き移籍していたDFモヨ・マルコム強志の移籍期間の満了と、J２で５位の徳島ヴォルティスへの完全移籍を発表した。
モヨは法政大を卒業後の2024年に長崎でプロキャリアをスタータとさせると、同年８月に藤枝MYFCにレンタル移籍。25年２月からは、ポルティモネンセでプレーしていた。
今回の移籍にあたり、24歳のDFは長崎の公式サイトで「徳島ヴォルティスに完全移籍することになりました。短い間でしたが、ありがとうございました」とコメント。
また新天地となる徳島の公式サイトでは、「V・ファーレン長崎から来ましたモヨマルコム強志です。徳島の勝利とJ１昇格の為に全力で頑張ります。よろしくお願いします」と発信した。
なお徳島での背番号は97に決定。８月８日のトレーニングから、チームに合流する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
