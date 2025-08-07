P＆Gジャパンの「h＆s for men ゴールド2イン1 リンスのいらない薬用シャンプー」

男性は嫌な臭いの原因となる頭皮の皮脂が多いため、蒸し暑い夏はしっかり洗髪したい。男性用のシャンプーは頭皮がほぐされるような快感を売りにした商品、リンス不要でシャワー時間の短縮につながる商品が登場。ボリューム感に悩む人向けに髪に張りを与える成分配合の商品も人気だ。（共同通信＝出井隆裕記者）

マンダムは昨年12月に「Lev☆（ダイエレシス付きA小文字（小文字Aウムラウト））t☆（ダイエレシス付きA小文字（小文字Aウムラウト））（レバタ）」ブランドを立ち上げ「スカルプスパシャンプー」の販売を始めた。温感と冷感の成分をバランスよく配合。じんわりほぐされるような心地よい快感が得られる。レバタはフィンランドの言葉で休息という意味だ。気分が安らぐハーバルスパの香り。400ミリリットル入りで実勢価格は1650円。

大塚製薬は「UL・OS（ウル・オス）」ブランドの「スカルプシャンプー ボリュームアップ」が好評だ。髪の張りを補強する成分入りで根元から力強く立ち上げてふんわりとした仕上がりを実現。豊かな泡で髪に負担をかけすぎずに汚れを落とす。低刺激でやさしい洗い心地にした。500ミリリットル入りで希望小売価格は2640円。

P＆Gジャパン（神戸市）は昨年11月に「h＆s for men（フォーメン） ゴールド2イン1 リンスのいらない薬用シャンプー」を発売した。毛髪保護成分を高水準で配合。「リンスをしなくても満足感のある仕上がりになる」と同社担当者。かゆみやふけなども防ぐ。350ミリリットル入りで実勢価格は988円。（いずれも価格は変動する場合があります）

