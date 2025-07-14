»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¡¦Ä»±©»Ô¤Ë¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à¡×¤¬³«±à¡ª ¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÍ·¶ñ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ø±à¤¬ÃÂÀ¸
¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à¡×
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï7·î14Æü¡¢»°½Å¸©¤ÎÎë¼¯»Ô¤ª¤è¤ÓÄ»±©»Ô¤Ë¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à¡×¤ò³«±à¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¤È»°½Å¸©¤Ï2021Ç¯12·î¤ËÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢º£²ó¤Ï¸©¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¤ß¤¨±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¸ø±àÍ·¶ñ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÆü¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à in ¤È¤Ð¡×¤È¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à in ¤¹¤º¤«¡×¤Î2²Õ½ê¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¸ø±àÆâ¤Ç¤Ï¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤ß¤º¥¿¥¤¥×¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÍ·¶ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡Ö¥Ý¥±¤Õ¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2Ëç¤¬»°½Å¸©¤Ë´óÂ£¡£ËÜÆü7·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³«±à¼°¤Ç¤Ï»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿¹Ô¤¹¤ë¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹2Âæ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖPokemon GO¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤â³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸ø±àÆâ¤Ç¤ÏÌîÀ¸¤Î¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡×¤Ë¾¯¤·½Ð²ñ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢2027Ç¯8·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÖGO¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ1Æü¤Ë°ìÅÙ¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÍ·¶ñ¤¬¡Ö¥Ý¥±¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¸ø±à¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¥®¥Õ¥È¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£