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https://www.nature.com/articles/s44271-025-00258-x
New study claims AI 'understands' emotion better than us | Live Science
https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/new-study-claims-ai-understands-emotion-better-than-us-especially-in-emotionally-charged-situations
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