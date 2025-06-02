¥Þ¥ó¥¬¡Ö²óÉü½Ñ»Î¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡×Âè71ÏÃ-1¡ÖºÆµ¯①¡×¤¬¥ä¥ó¥°¥¨ー¥¹UP¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡KADOKAWA¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¢¥ä¥ó¥°¥¨ー¥¹UP¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö²óÉü½Ñ»Î¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡×Âè71ÏÃ-1¡ÖºÆµ¯①¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬¡Ö²óÉü½Ñ»Î¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤Ï·îÌëÎÞ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡£¼þ°Ï¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿²óÉü½Ñ»Õ¡¦¥±¥ä¥ë¤¬¡¢Ì¾¤ò¡È¥±¥ä¥ë¥¬¡É¤È²þ¤á2¼þÌÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£±©²ì¥½¥¦¥±¥ó»á¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥ä¥ó¥°¥¨ー¥¹UP¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÂè70ÏÃ-1¡ÖÂçËâ²¦①¡×¡¢Âè70ÏÃ-2¡ÖÂçËâ²¦②¡×¤Ê¤É¤âÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè71ÏÃ-1¡ÖºÆµ¯①¡×¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè70ÏÃ-2¡ÖÂçËâ²¦②¡×
Âè70ÏÃ-1¡ÖÂçËâ²¦①¡×¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¡ÚÌþ¡Û¤ÎÍ¦¼Ô¡¦¥±¥ä¥ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡Ú²óÉü(¥Òー¥ë)¡Û¤¬ºÇ¶¯¤Ë»ê¤ëËâË¡¤À¤È³Î¿®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿――¡£Èà¤Ï¡¢À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ú²óÉü¡Û¤·¤Æ»ÍÇ¯Á°¤ËÌá¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè1ÏÃ-1¡Ö²óÉü½Ñ»Î¤Ï¡¢¤ä¤êÄ¾¤¹¡ª①¡×
(C)KADOKAWA CORPORATION 2024