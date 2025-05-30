¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö´¶¾ð¤¢¤ó¤Î¡©¡×¡¡5ÀïÌµÇÔ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¹õ»Ò¡É¤ÎÂ¸ºß¡Ö¤½¤ì¤·¤«À¸¤¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡×
Ì¾¸Å²°DF¸¶µ±åº¤¬Á°Æü²ñ¸«¤Ç¸ÀµÚ
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï5·î30Æü¡¢ÍâÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆËÅÄ»ÔÆâ¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ì¾¸Å²°DF¸¶µ±åº¤Ï¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¸¶¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¤·¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¸å¤Ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£È¾Ç¯¸å¤Î23Ç¯²Æ¤Ë¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÀ¶¿å¤ËÉüµ¢¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤è¤êÌ¾¸Å²°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤³¤½Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤â5ÀïÌµÇÔ¡Ê2¾¡3Ê¬¡Ë¤È´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤È½¼¼Â´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤â5·î¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï±¦¤ÎWB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ò¼ç¤Ë¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êWB¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¡¢º£¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î¤ä¤êÊýÅª¤ËWB¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤È¤¤¤¦²¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸Ä¿Í¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÍ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡ÊÃæ»³¡Ë¹î¤È¤«¡¢´ïÍÑ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¦¤Ã¤Á¡¼¡ÊÆâÅÄÂðºÈ¡Ë¤È¤«¾å·¯¡ÊÌî¾å¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×
¡¡¸¶¤Ï3CB¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¼éÈ÷ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤âÆÃÉ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡Ê1-1¡Ë¤Ç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢¥×¥ì¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê1-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ÇPK¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÏËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¡¢ÆÃÄ§¤¢¤ëÁª¼ê¤òµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤¬¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÎÉ¤µ¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤ÏËÍ¤Î¿ô»ú¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¼þÊÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¿ô»ú¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶¤Ï¡ÖÀäÂÐÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£DF¤ÏÆÃ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤¤¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÍß¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ö¥ì¤È¤«¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÀÎ¤«¤é¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤¢¤ó¤Î¡©¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¹õ»Ò¤ËÅ°¤¹¤ë¡Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤·¤«À¸¤¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÀ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀ³ÊÅª¤Ë¤¦¤·¤í¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¹õ»ÒÌò¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£³èÌö¤Î¾ì¤òÌ¾¸Å²°¤Ë°Ü¤·¤¿26ºÐ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢Ìó6Ç¯±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë