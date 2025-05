¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¯²ÁÃÍ¥¢¥ê¡ª ºùÂæ±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¤¬ÃÂÀ¸

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、桜台駅の目の前にオープンした南インド料理店「YUMMY TUMMY(ヤッミ タッミ)」を紹介します!

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#221】「YUMMY TUMMY(ヤッミ タッミ)」

2025年3月2日にオープンした「YUMMY TUMMY」

2025年3月2日に桜台駅前にあるビルの2階にできた南インド料理店「YUMMY TUMMY」。ヤミータミーではなく“ヤッミタッミ”と読むようです。

お店は桜台駅前のビルの2階にあります

開放感のある広い店内はさまざまなニーズに対応。一人で南インドの軽食やミールスを楽しむも良し、家族で食事を楽しむも良し、多人数での宴会も可能です。

座席数も多く、広々とした店内

ここ数年でインド亜大陸の現地料理のお店やスパイス料理のお店が増えてきている西武池袋線沿線ですが、こちらもその流れにあるお店であり、他のお店に負けないレベルの高さとなっています。

「レモンチキン」

まずは前菜的に「レモンチキン」1,050円と「マトンチュッカ」1,120円を。レモンの酸味がしっかりと感じられるチキンは濃厚でありながら爽やかで、お酒のおつまみとしても機能する逸品。

「マトンチュッカ」

マトンチュッカはドライなマトンカレーといった趣で、こちらもおつまみにもなり、これとパロタだけでも十分満足できる食事となるもの。王道のおいしさです。

「ベジミールス」

「ベジミールス」1,550円がまた素晴らしかった。写真左下から時計回りに、ケサリ(セモリナ粉を使用したスイーツ)、カードライス(ヨーグルトで作ったインドのお粥的ご飯)、カーライコランブ、サンバル、クートゥ、ラッサム、じゃがいものポリヤル、ピックル(インドの漬物)。真ん中にバスマティライス、サンバルの上にパパドという構成なのですが、野菜だけでありながら満足度の高い仕上がり。

ハイレベルなベジミールス

定番のサンバルやラッサム、クートゥはそつのないおいしさであり、カーライコランブが非常にレベルが高いです。カーライコランブにもさまざまなスタイルのものがありますが、こちらのものはトマトや茄子のうまみがスパイスで引き出され、野菜だけとは思えない印象的なおいしさです。これを食べるためにこのベジミールスがあると言えるくらいの主役感。

また、キャベツやにんじんを使用する店が多いポリヤルがじゃがいもで作られているのも珍しくて楽しく、デザートのケサリが素朴で癒やされるようなおいしさでした。

ひょっとするとデザートのレベルも高いのでは?と考えて「クルフィー」599円も注文。

「クルフィー」

カルダモン香るインドのアイスクリームなのですが、これもまたまろやかで程よい甘さ。やはりデザートのレベルも高かったです。

南インド料理好きならわざわざ行く価値のあるお店です!

ミールス良し、一品料理良し、デザート良しで総合レベルが高く、先述したように店内が広いこともあってさまざまな使い方ができる新店。文字通り駅前という立地の良さもあり、既に地域の方々に愛されている様子。住んでいる方以外はなかなか行く機会の少ないエリアかと思いますが、途中下車して立ち寄る価値のあるお店だと言えるでしょう。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆YUMMY TUMMY住所 : 東京都練馬区桜台1-4-8 芙蓉ビル 2FTEL : 080-1031-0241

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

