待ちに待ったゴールデンウィーク(以下、GW)!子どもとのおでかけ計画を考えている人も多いのでは?今年2025年は「きかんしゃトーマス」の原作出版80周年を記念した特別イベントが全国各地で開催中。4年ぶりに 京都鉄道博物館 にトーマスが戻ってくるほか、富士急ハイランドのトーマスランドでは記念 キャンペーン を、静岡の大井川鐵道では実物大の「きかんしゃトーマス号」に乗車できるイベントも。さあGWは、ソドー島から日本にやってきたトーマスと仲間たちに会いにでかけよう!

「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」

28巻「ジェームスとディーゼル機関車」の表紙原画/クライヴ・スポング

参加型コーナーでは、デジタルアート作品とトーマスがコラボレーションしたプレイツールが登場

板垣李光人(りひと)さんが応援サポーターに就任

大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」トーマス号とバスのバーティー

トーマスフェア会場ではなかまたちが大集合

台風の影響で離れ離れになっていたパーシーが家山に登場し、トーマス号との再会が実現

きかんしゃトーマスの原作絵本が大きな紙芝居で登場

「キャロットケーキ」(900円)

「カルピス」(750円)

「カフェラテ」(750円)

「親子Tシャツ」(大人向け:3300円/子ども向け:2970円)

イギリスのTVアニメ(1984年〜放送)で使用された一番ゲージ鉄道模型のトーマスたちが大集合

トーマスたちの歴史を感じる貴重な走行シーンをぜひ間近で見てみよう

■4年振りに 京都鉄道博物館 に「きかんしゃトーマス」が帰ってきた!4年ぶりに 京都鉄道博物館 の人気スポット・扇形車庫に「きかんしゃトーマス」が戻ってきた!2025年4月29日(祝)から2026年1月12日(祝)までの長期間、現存する日本最大級の扇形車庫でトーマスの姿を見ることができる。2025年4月29日(祝)〜5月6日(振休)までのGW期間中は、トーマスが転車台に乗って登場するだけでなく、11時と14時には約15分間のおしゃべりタイムもある。扇形車庫8番線に登場する時は、間近で撮影できるチャンスなので カメラ の準備もお忘れなく。(※7月以降のスケジュールは6月下旬に博物館HPで発表予定)■ 原作の世界へタイムスリップ!「きかんしゃトーマスの世界展」も同時開催中! 京都鉄道博物館 では、さらに本館2階の企画展示室で「きかんしゃトーマスの世界展 〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を2025年5月6日(振休)まで開催中!こちらは80周年を記念した特別展で、原作絵本や テレビ アニメの歴史や変遷を見ることができる貴重な機会となる。貴重な作品展示のほかにも、英国の保存鉄道の紹介やデジタルコンテンツを使ったプレイツールも登場。また特別企画として、俳優の板垣李光人さんが本展の応援 サポーター に就任!幼い頃からのトーマスファンという板垣さんが特別に描き下ろした「レディー」と「トーマス」のイラストが展示されるほか、一部展示では板垣さんの声によるガイドも楽しめる。世代を超えて愛される「きかんしゃトーマス」の魅力を、親子で存分に体感してみて。■本物の「きかんしゃトーマス号」に乗れる「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」アジアで唯一、実物大の「きかんしゃトーマス号」に乗車できるイベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」が、静岡県の大井川鐵道で2025年4月26日(土)から12月25日(木)まで開催される。今シーズンは、トーマスをはじめ、前回仲間入りしたロコトレインのニア、きかんしゃトビー号、バスのバーティー、ウィンストン、特殊消防車のフリン、2階建てバスのバルジー、そして緑のパーシー、ヒロ、ジェームス、ラスティーなど、豪華メンバーが大井川鐵道に大集合。また、2022年の台風の影響で川根温泉笹間渡〜千頭が不通となり、トーマス号はパーシーやヒロ、ジェームスたち千頭にいる仲間たちと離れ離れになっていたが、2025年はパーシーが家山に登場し、トーマス号との再会が実現!ファンにとっては感動の瞬間になりそう。さらに、今回は前回までとは違い、往路の家山駅、川根温泉笹間渡駅での下車も可能に。1便目で川根温泉笹間渡駅で下車して温泉に立ち寄り、2便目で新金谷に戻るといった、自由な行程が組みやすくなっている。宿泊施設とトーマス号乗車がセットになった便利な宿泊パックも用意されているので、遠方から訪れる人も安心。詳しい運行スケジュールやツアー情報は、大井川鐵道公式サイトで確認しよう。■富士山麓の「トーマスランド」で80周年記念の特別イベント富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にある日本で唯一の「きかんしゃトーマス」屋外 テーマパーク 「トーマスランド」では、原作出版80周年を記念した特別イベントを2026年3月1日(日)まで開催中。園内では「メモリアルクイズラリー」が登場し、トーマスランド内に設置された原作出版80年の歴史をめぐるラリー看板のクイズに全問正解すると、ポストカードセットがもらえる。参加費は無料なので、気軽にチャレンジしてみよう。土日祝日には、ポプラ社presents「新・汽車のえほん 大型紙芝居の読み聞かせ」も開催。きかんしゃトーマスの原作絵本が大きな紙芝居になって登場し、クラシックなトーマスたちの世界観を味わうことができる。また、トーマスレストランでは80周年記念メニューが登場。オレンジ風味の「キャロットケーキ」(900円)や、「カルピス」(750円)、「カフェラテ」(750円)などのスペシャルドリンクを注文すると、さまざまな年代のトーマスと仲間たちが描かれたオリジナル缶バッジが1個もらえる(ラン ダム 配布)。さらに、ステーションショップでは、原作出版80周年を記念したクラシックなデザインのオリジナルグッズを販売。「 ランチ トート」(1320円)や「フラットポーチ」(1210円)、「ループ付タオル」(990円)、「親子Tシャツ」(大人向け:3300円/子ども向け:2970円)など、記念となるアイテムがたくさん。商品を1000円以上購入すると、キラキラカード(全8種類)をラン ダム で1枚もらえる。■貴重な模型が大集合!原鉄道模型博物館で「きかんしゃトーマス」ジオラマ走行2025年5月6日(振休)までのゴールデンウィーク期間限定で、横浜市にある原鉄道模型博物館の世界最大級のジオラマを「きかんしゃトーマス」と仲間たちが走行している。走行するのは、トーマスをはじめ、緑のパーシー、赤い機関車のジェームス、大きなゴードン、木造路面機関車トビー、採石場で働くメイビス、双子機関車のビル&ベン、誇り高きエドワード、さらにヘンリー、ドナルド、ダグラス、オリバーなど。これらの車両は、イギリスのTVアニメ(1984年〜放送)で実際に使用された一番ゲージの鉄道模型だ。とても貴重な模型で、コンディションによっては走行車両が変わることもあるので、公式サイトで当日の時刻表をチェックしておこう。2025年のゴールデンウィークは、全国各地で開催される「きかんしゃトーマス」80周年記念イベントに足を運んでみてはいかが? 京都で4年ぶりに戻ってきたトーマスに会いに行くもよし、富士急ハイランドの特別イベントを楽しむもよし、大井川鐵道で本物のトーマス号に乗車するもよし、原鉄道模型博物館で貴重な模型を見るもよし。80年もの長い間、世界中の子どもたちに愛され続けてきたトーマスと仲間たちとの 出会い が、特別な思い出になるはず!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.