人気寿司店「鮨 一喜」が移転オープン。伝統的な日本料理と江戸前の技術が光る（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷に移転オープンした「鮨 一喜」。有名グルメガイドに掲載された上質な寿司とつまみを楽しみつくす。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鮨 一喜(東京・渋谷)

店舗看板 写真:お店から

2025年2月、渋谷駅から徒歩9分ほどの場所に伝統と遊び心を掛け合わせた寿司を提供する「鮨一喜」が移転オープンしました。

中トロ 出典:minifreaker / 食べ手レベル43さん

店主の喜代永 隆文氏は物作りをしたいと、最初はアパレル業界でデザイナーを目指して上京。その後飲食の世界に入り、基礎を学ぶべく浅草の和食店からスタートし、魚に特化した居酒屋に勤務。新宿の人気寿司店「鮨 青海」や銀座の「鮨 きよし」など、名店での経験を経て2020年に千歳船橋に「鮨 一喜」をオープンしました。仕込みにも手間をかけた上質な寿司と、高級割烹のような酒肴が支持され、すぐに人気店に。有名グルメガイドにも掲載されました。

京都の町屋をイメージした店内 写真:お店から

今回の移転は「The Tabelog Award 2025 Bronze」を受賞している「くろ粼」の黒粼 一希氏から店舗に関する話があったことがきっかけだそう。握りの名手である黒粼氏は、喜代永氏に寿司の楽しさや可能性を教えた、喜代永氏の尊敬する寿司職人。

新店舗は京都の町屋をイメージした高級感あふれる内装で、落ち着いた雰囲気。客席は職人の手仕事を間近に見られるメインカウンター9席と個室カウンター5席があり、日常を忘れて静かな時間を過ごせます。

赤身 出典:minifreaker / 食べ手レベル43さん



メニューは「おまかせコース」20,000円のみ。季節ごとの旬の食材を使用した職人の技が光る自慢の寿司の数々や、季節の小鉢、熟練した技術による焼き物など、和食の伝統を守りつつも新しいアイディアを取り入れた逸品を楽しめます。

仕入れは産直も多く、その時期にしか食べられない魚介類を使った料理も豊富。お椀からはじまり、視覚と味覚で驚きを連続させる20品前後の料理は「一皿で四季を感じる」というコンセプトのもと、和食を軸にしたつまみと寿司が交互に織り込まれます。

春子鯛 出典:好奇心探検さん

伝統的な江戸前の技術を受け継ぎながら、現代の感性を取り入れた寿司は絶品。砂糖を使わず独自でブレンドした赤酢のシャリが、ネタのおいしさを引き立てます。マグロ専門仲卸「やま幸」の舌の上でとろける「中トロ」や、細やかな包丁の細工が美しい「春子鯛」、プリッとした食感とほどよいレア感がたまらない「車海老」など、ネタの旨みを引き出した一貫を堪能できます。

焼き胡麻豆腐 出典:minifreaker / 食べ手レベル43さん

また、和食の経験を活かしたつまみは、訪れた人たちが絶賛。香ばしく焼き上げた薄皮と、トロリとなめらかな胡麻豆腐の濃厚な味わいに驚かされる「焼き胡麻豆腐」や、春の訪れを感じさせる燻製の蛍烏賊の旨みが染み渡る「蛍烏賊と菜の花の茶碗蒸し」など、奥深い味わいを楽しめます。

季節の移ろいを感じる、ハイクオリティーなおまかせコースを楽しめる「鮨 一喜」。一度訪れたらまた行きたくなる魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

揚げホタテに唐墨の磯部巻き 出典:ミッシェル・ロマーノさん

『ランチ訪問。

摘みが素晴らしい。

貝に木の芽の酢味噌を合えますか。酢味噌のきつい感じはなく柔らかな味付け。

揚げホタテは半生状態で軽くさくっと揚げられており、唐墨のねっとり感との対比が良い。

最近は平貝の磯部巻きばかり食べていたので斬新で嬉しい。

槍烏賊も火入れが絶妙で柔らかくておいしい。

焼きゴマ豆腐はびっくり。とにかく柔らかくて箸で持ち上げるのが難しい。焦げ目と味噌が合わさるとまるでコーヒーのような味わい。

そしてここで茶碗蒸し。菜の花と燻製された蛍烏賊にブラックペッパー。ふたを開けたらブラックペッパーの香りが来た後に燻製のいい香りが。春の味わい。

握りは全体的にネタをねっとりと感じる。どれもこれもおいしい。握りも絶妙。

印象的だったのは鰯、旬の前なのにかなり脂を感じつつもさっぱりとしてておいしい。

握りの合間に出てきたなまこにはかなりびっくり。出てきたときはポン酢に漬けられてるのかと思ったが出汁に使ってた。出汁となまこ、うまい。なまこそのものもめちゃくちゃうまい。

生北寄貝は塩漬けしたからか臭み無し、柔らかい。

墨烏賊は結構厚めに切られてるなぁと思ったけどさっくり噛み切れておいしい。

車海老の味付けは他のお店とくらべると薄めか。その分、海老の旨みは良く伝わる。

追加で皮剥とトロタクでフィニッシュ。

皮剥めちゃくちゃおいしかった。

いや〜おいしかった。ランチで1万ちょっとでこんなにたくさん出てくるとは。お酒を軽く飲んで追加頼んで1人2万円行かず。素晴らしい。個人的にかなり好み、かなり満足。

大将とも色々お話させて頂き楽しかった。とても居心地のいい空間。

別のグループは子供連れで来ていたので次回のランチは子供連れで行きたい。

夜は摘みがもう少し日本料理感が増すようで、これはこれで楽しみだなぁ』(ミッシェル・ロマーノさん)

やま幸の鮪 出典:25ニートちゃんさん

『夜のおまかせコース(20000円)を注文しました。

結論から言うと、最高。

まず、コスパが良い。

鮪はやま幸さん。

ネタも良く、シャリも好みでした。

とてもおすすめ。

どこも値上げしていく中ですが、このような素敵な店舗が増えるといいですね』(25ニートちゃんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆鮨 一喜住所 : 東京都 渋谷 渋谷 1-5-9TEL : 03-6413-6168

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 人気 寿司 店「鮨 一喜」が移転オープン。伝統的な日本料理と江戸前の技術が光る(東京・ 渋谷 ) first appeared on 食べログ マガジン.