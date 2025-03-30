¡È°ì½Ö¤À¤±¡É¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© ¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¡×¤ä¡ÖÇò¥Ð¥¤¡×¤¬¡È¤¹¤°²ò½ü¤¹¤ë¡É¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¡© µÕ¤ËÌµ¥µ¥¤¥ì¥ó¤Ç¤â¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤ë¥³¥È¤â
¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¹¥µ¥¤¥ì¥ó¤Ë¤Ï²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ë¡Ö¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¼ÖÎó¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò»ß¤á¤ÆÄÌ¾ïÁö¹Ô¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä!?¡× ¤³¤ì¤¬¡ÖÊ¤ÌÌ¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÀÖ¿§·Ù¸÷Åô¤È¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹ÔÎáÂè14¾ò¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞ¼«Æ°¼Ö¤¬¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÍÑÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Å¾¡×¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤«¤ÄÀÖ¿§¤Î·Ù¸÷Åô¤òÅÀÅô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÍÑÌ³¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¡Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¾ì¹ç¡×¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ì½Ö¤À¤±¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÄÌ¾ïÁö¹Ô¤ËÌá¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤Ê¤Î¤ÇÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¶ÛµÞÍÑÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·Áö¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬°ãÈ¿¼Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Ìµ¤±¤ì¤ÐÆÃ¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤¹¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤ËÀÖ¿§Åô¤Î¤ß¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê»þ¤ËÉ¬¤º¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹ÔÎáÂè14¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·Ù»¡ÍÑ¼«Æ°¼Ö¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëºÝ¡¢ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤òÍ×¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÀÅ¤«¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µÞ¤ÊU¥¿¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢°¦É²·Ù»¡¤Ï¡ÖU¥¿¡¼¥ó¶Ø»ß¾ì½ê¤ÇÇò¥Ð¥¤¤¬U¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÖ¿§Åô¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¶Ø»ß¾ì½ê¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀµÅö¤Ê¿¦Ì³¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè41¾ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ò¹à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÂè25¾ò¤Î2Âè2¹à¡¡»ØÄê²£ÃÇ¡ÊU¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¡Ë¤Î¶Ø»ß¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÛµÞÁö¹Ô¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¿§Åô¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Æ¥µ¥¤¥ì¥ó¤ò¤Ê¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê»þ¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤ÏÎã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¶ÛµÞÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÏÀÖ¿§Åô¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ©¤Ë°ì½Ö¤À¤±¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤º¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î°Õ¿Þ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤âµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¹¤®¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£