Official髭男dism、昨年のKアリーナ横浜公演がPrime Videoで独占配信 「Chessboard」映像公開も
Official髭男dismが、2024年秋に開催した『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』より、11月13日開催のKアリーナ横浜公演の模様が、Amazon Prime Videoにて配信スタート。また、あわせて同公演から「Chessboard」のライブ映像が公開された。
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本公演では、2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などに加え、TVアニメ『アオのハコ』第1期オープニング主題歌「Same Blue」や、ライブの定番曲「宿命」「Stand By You」など全19曲が披露された。
なお、Official髭男dismは、2025年4月24日にファンクラブ限定ライブ『Official髭男dism one-man live 2025 -UNOFFICIAL-』をKT Zepp Yokohamaにて開催。チケット販売は、3月21日12時よりファンクラブ年／月会員先行の受付がスタートする。さらに、5月からは初のスタジアムライブ『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の開催を控えている。
（文＝リアルサウンド編集部）