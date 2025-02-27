¥¹¥®²ÖÊ´¡¡º£Æü27Æü¤ÏÈô»¶ÎÌÁý²Ã¡¡Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÂ¿¤¤¡×ÃÏ°è¤â¡¡ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë
º£Æü27Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æµ¤²¹¾å¾º¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤ÇÂÐºö¤ò¡£
¹¤¯À²¤ì¡¡µ¤²¹¾å¾º¡¡¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ËÜ³Ê²½
º£Æü27Æü(ÌÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¹ñ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤Î½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¡£ÃÈ¤«¤µ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤äÂ¿¤¯Èô¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Åìµþ¤ä¹âÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¡ÖÂ¿¤¤¡×½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¸©Æâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤â¡ÖÂ¿¤¤¡×½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3·î2Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡Èô»¶ÎÌ¤¬¹¹¤ËÁý²Ã
ÌÀÆü28Æü(¶â)¤«¤é3·î2Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢Åìµþ¤È¹âÃÎ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯Èô¤Ö¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3Æü(·î)¤È4Æü(²Ð)¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢5Æü(¿å)¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÈô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯Í½Â¬
´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢3·î¤ÎÁ°È¾¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤ÈÅìËÌ¤â¡¢3·î¾å½Ü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Î½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¯Æü¤ä¡¢µÞ¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²ÖÊ´¤ÎÈô¤ÖÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÇ¤â¾å¤Î¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¤ËÃ£¤¹¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¡¹¤Î²ÖÊ´¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£