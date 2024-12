【イクな!エロ漫画研究部】12月29日 無料公開

イクな!エロ漫画研究部

講談社は12月29日、あのん2億年氏によるマンガ「イクな!エロ漫画研究部」の無料公開をヤンマガWebにて開始した。

本作は12月23日発売の「ヤンマガxxx」に掲載された作品。成績不振を理由に部室が差し押さえられそうになったエロ漫画研究部の部長・如月が、その撤回条件「次のテストで10位以内に入る」を”エロ漫画テクノロジー”で乗り越えるため奔走する作品となっている。

ヤンマガWeb「イクな!エロ漫画研究部」のページ

