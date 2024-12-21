¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ç¡×¿ÆÍ§¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Úº§Ìó¼Ô¤ËÆÍÁ³¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ë!?¡¿Stolen Love ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¡¢»ä¤¬¤â¤é¤¦¤Í¡Ê3¡Ë
¿ÆÍ§¤«¤éÎ¬Ã¥¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¤ÚÈà»á¤È·ëº§´Ö¶á¡£¤Þ¤µ¤«Î©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¿Stolen Love ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¡¢»ä¤¬¤â¤é¤¦¤Í¡Ê1¡Ë
¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿°¡º»Èþ¤ÈËãÍ§¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢°¡º»Èþ¤ÏËãÍ§¤ÎÎòÂåÈà»á¤ò¿²¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡¢Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤ÎËãÍ§¡£°¡º»Èþ¤Ï¤½¤ó¤ÊËãÍ§¤Ë¶þÀÞ¤·¤¿´¶¾ð¤òÊú¤Â³¤±¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤Î´é¤òÏÄ¤Þ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁþ°¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í°Ê¹ß¡¢°¡º»Èþ¤ÏËãÍ§¤Î¥¤¥±¥á¥óÈà»á¡¦Áï¤ò±£¤ì¤ÆÎ¬Ã¥¤·¡¢Æ±À³¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¡£Áï¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤â¶á¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿°¡º»Èþ¤Ï¡¢·ëº§È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËãÍ§¤ò½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È²èºö¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê°¡º»Èþ¤ÎÏÄ¤ó¤À»×ÏÇ¤Ï¡¢Âç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÍ¥É± Ì´¡¢ÊËÌÚ Í£Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØStolen Love ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¡¢»ä¤¬¤â¤é¤¦¤Í¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÍ¥É± Ì´¡¢ÊËÌÚ Í£¡¿¡ØStolen Love ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¡¢»ä¤¬¤â¤é¤¦¤Í¡Ù