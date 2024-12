デヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻が、バッキンガム宮殿で開催された国賓晩餐会に出席した。夫妻は宮殿でのイベントに参加したことはあるが、海外の国賓を歓迎する晩餐会に招かれたのは初めてだ。現地メディアが公開した動画では、ヴィクトリアが緊張した面持ちで歩きながら、デヴィッドの手を握り締める場面が映っている。この姿に、人々はSNSで「彼女は今にも泣き出しそう」「ストレスを感じているようだ」などの声を寄せた。

【この記事の動画を見る】チャールズ国王とカミラ王妃は現地時間3日、バッキンガム宮殿でカタールのシェイク・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニ首長と夫人を歓迎する国賓晩餐会を主催した。カタール首長夫妻は3日から2日間にわたって英国を公式訪問した。宮殿内の舞踏室(ボールルーム)で開催された豪華な晩餐会では、デヴィッド・ベッカムとその妻ヴィクトリア・ベッカムがサプライズゲストとして出席した。デヴィッドは2022年にカタールで開催された「FIFAワールドカップ」でアンバサダーを務め、今年5月にはチャールズ国王が運営する教育慈善団体「キングス財団」のアンバサダーに就任した。6月にロンドンのセント・ジェームズ宮殿で開催された第1回「キングス・ファウンデーション・アワード」では、デヴィッドとチャールズ国王が「UEFA欧州サッカー選手権」について盛り上がる様子が目撃された。これまでにベッカム夫妻はバッキンガム宮殿でのイベントに出席したことはあるが、海外の首脳を迎える国賓晩餐会に招かれるのは今回が初めてだ。現地メディアでは、夫妻の出席は直前まで極秘にされていたと伝えている。現地メディアが公開した動画では、ベッカム夫妻が王族や要人に囲まれ、舞踏室へ向かうイーストギャラリーを歩く姿が映っている。デヴィッドはタキシードスーツで正装し、ヴィクトリアは髪を後ろでまとめ、黒いロングドレスを纏ったシックな装いを披露していた。デヴィッドは落ち着いた様子で歩いているが、ヴィクトリアはかなり緊張しているのか、周囲を見ながら戸惑った表情を浮かべている。しばらくして夫の手を握り締めると、落ち着きを取り戻したのか、自信に満ちた表情で通路を歩いていった。ヴィクトリアがバッキンガム宮殿で慌てふためく様子について、人々はSNSでさまざまな意見を交わし合った。「ヴィクトリアは、今にも泣き出しそうな顔をしているわね。」「彼女は興奮してストレスを感じているようだ。“早く私の手を握って!”という印象を受ける。」「デヴィッドと手を繋ぐまでは、本当に緊張していたようだね。」画像2、3枚目は『The Royal Family Instagram「Tonight, The King and Queen hosted a State Banquet for The Amir and Sheikha Jawaher of the State of Qatar,」』『David Beckham Instagram「Great evening at St James’s Palace for The King’s Foundation’s inaugural Awards ceremony.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)