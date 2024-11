この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・中野に店舗を構える腕時計専門店ベティーロードが『お気に入りの一本が見つかる!ロレックス 【デイトジャスト】10選』を紹介しています。



デイトジャストといえば、デザインバリエーションが豊富なコレクション。文字盤のカラー、ベゼルやインデックスの種類など細かな違いがあるため、選ぶ愉しさを味わえるモデルです。



そんなデイトジャストについて、スタッフ坂口氏は、爽やかなシルバーカラーとホワイト文字盤から始まり、アラビアインデックスが印象的なパープル文字盤、大人女子にぴったりのシャンパンゴールド文字盤など個性豊かな10モデルを紹介しました。



「ベゼルまでダイヤが輝くラグジュアリーなホワイトシェル文字盤」や「クールな印象のシルバーの彫りコンピューター文字盤」など、豪華さと機能性を兼ね備えたデザインにも焦点を当てて解説されていますので、お見逃しなく!



▼ご紹介したモデル



①

デイトジャスト 26

Ref.179174

SOLD OUT



②

デイトジャスト 31

Ref.278271

\2,630,000(税込)

問い合わせID:rx1408

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/grx1408/



③

デイトジャスト 31

Ref.278274

\1,980,000(税込)

問い合わせID:rx1701

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/grx1701/



④

デイトジャスト 31

Ref.178273G

SOLD OUT



⑤

デイトジャスト 31

Ref.278341RBR

\2,480,000(税込)

問い合わせID:rx1803

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/grx1803/



⑥

デイトジャスト 26

Ref.179159

SOLD OUT



⑦

デイトジャスト 31

Ref.278273NG

\2,550,000(税込)

問い合わせID:rx1804

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/grx1804/



⑧

レディ デイトジャスト 28

Ref.279135RBR

\5,680,000(税込)

問い合わせID:5421792

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/g5421792/



⑨

レディ デイトジャスト 28

Ref.279381RBR

\3,480,000(税込)

問い合わせID:136353

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/g136353/



⑩

デイトジャスト 26

Ref.179174G

\898,000(税込)

問い合わせID:28726

https://www.bettyroad.co.jp/shop/g/g28726/



※価格は2024年11月18日時点のものです。

※中古の商品は販売済みになると商品ページ自体が削除されるため、リンク先がエラーになる場合がございます。何卒ご容赦ください。



◆ベティーロード(BETTYROAD)◆

東京・中野に店舗を構えるレディース腕時計専門店。



新品・中古・アンティーク時計の他にも、ブランドジュエリー・バッグまで豊富にラインアップしています。



▼アクセス

〒164-0001

東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ3F

JR中野駅北口より徒歩5分



▼店舗営業時間

ベティーロード:11:00~20:00(年中無休)



-----------------------------------------------