ATEEZ、タイトル曲「Ice On My Teeth」MVを公開…メンバーの意味深な笑顔に注目

ATEEZが、タイトル曲「Ice On My Teeth」のミュージックビデオを公開した。本日(15日)、ATEEZは公式YouTubeチャンネルを通じて、11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」のタイトル曲「Ice On My Teeth」のミュージックビデオを公開した。これに先立ち、彼らは公式SNSを通じて、D-1ポスターも掲載した。公開されたミュージックビデオは、山と噴水の間に位置する不思議な邸宅のシーンから始まる。様々な人や物がその中に吸い込まれていき、視線を奪う。その後、メンバーたちは燃え上がる火と共に意味深な笑顔を見せたり、邸宅の前に集まってカメラを見つめるなど、まるで一本のノワール映画を連想させる圧倒的なスケールで、ファンの好評を得ている。

また、ミュージックビデオに先立って公開されたポスターには、ブラックのスーツを着こなしたATEEZが、大邸宅の前に座っている姿が収められている。閑散とした雰囲気の中、彼らはまるでレジスタンスのようだ。表情と眼差しから感じられる悲壮さが強烈なインパクトを与えている。彼らは、尋常でない雰囲気を醸しながら深い印象を残した。ATEEZの11thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.2」には、タイトル曲「Ice On My Teeth」をはじめ、「DEEP DIVE」「Scene 1 : Value」「Man on Fire」「Selfish Waltz」「Enough」などの計6曲が収録されている。