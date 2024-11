1台のPCで複数のOSを同時に実行することができる仮想マシンを作成・実行できる、Windows向けの「VMware Workstation Pro」とmacOS向けの「VMware Fusion Pro」が、2024年11月13日(水)から全ユーザーを対象として無料化されました。VMware Fusion and Workstation are Now Free for All Users - VMware Cloud Foundation (VCF) Blog

「VMware Workstation Pro」と「VMware Fusion Pro」は、それぞれWindowsとmacOS向けの仮想マシン作成・実行ソフトウェアで、有料のサブスクリプションモデルで提供されてきましたが、2024年5月に個人向け利用に限り無償化されていました。今回はさらに踏み込んで、商用、教育用など用途を問わず、誰でも無料で利用できるようになりました。インストール方法などは以下の記事にまとめています。仮想マシンの作成&実行アプリ「VMware Workstation Pro」と「VMware Fusion Pro」が無償化されたので実際にインストールしてみた - GIGAZINE製品マーケティング責任者のヒマンシュ・シン氏によると、製品そのものは、有料版で使えた機能が無料版にすべて含まれているとのこと。また、有料で結んでいる商業利用契約については期限まで有効で、引き続きフルサービスとエンタープライズ級のサポートが提供されるとのこと。期限が来たあとも引き続き製品は使用可能ですが、トラブルシューティングのサポートチケットは使用できなくなります。シン氏は「無料化することで、ユーザーコミュニティ内でのコラボレーションやフィードバック、成長のための刺激的な可能性への道が開かれます。我々は、製品が新規顧客と既存顧客の両方にどのように役立つのか、とても知りたいです。我々の旅路に加わってくださり感謝しています。そして、ご要望を満たすために進化し続けるアップデートにご期待ください」と述べています。