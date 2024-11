『あんさんぶるスターズ!!』新ユニット「Special for Princess!」誕生!デビュー曲MVも公開

世界に向けてアニソンを中心に音楽を発信するレーベルとして、ソニー・ミュージックレーベルズ内に設立された SACRA MUSICが新たに立ち上げた『好き』を応援する音楽プロジェクト「♡♥Project(ハートプロジェクト)」。

謎の新人アイドルユニット『エスプリ』の正体が、Happy Elements 株式会社が運営するスマートフォン向けアプリゲーム『あんさんぶるスターズ︕︕』の新ユニット『Special for Princess!』であることが明らかになった。



ユニットのデビュー曲『しょーがいゼッタイそーあい宣言♥』のミュージックビデオ(MV)も同時に公開。このMVでは、『Special for Princess!』の4人が3Dで踊る姿を楽しむことができ、ファンにとっては視覚的にも楽しめる内容となっている。



■Special for Princess!(エスプリ)

“夢見るユニコーンの王子さま”

エスが率いる、二つの心を持ったドリーミーなユニット。愛称は『エスプリ』。

デビューしたばかりではあるものの、コンセプト色の強いグループ。



メンバー

エス(CV:豊島 修平)

カンナ(CV:榊原 優希)

ユメ(CV:草野 太一)

ライカ(CV:照井 悠希)