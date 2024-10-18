¡Ø¥½¥¦X¡Ù¤Ï¡ÈçÓ¤á¤Æ¤¿Áê¼ê¤¬»¦¿Í¥Þ¥·¥ó±Ç²è¡É¤Ë¡¡¥·¥êー¥º½é¸«¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂè10ºî¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£Ëè½µËö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á±Ç²è¡¦ÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢¡Ø¥½¥¦¡Ù¥·¥êー¥º¤ò1ËÜ¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤²ÖÂô¤¬¡Ø¥½¥¦X¡Ù¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥½¥¦X¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡õÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡¶¸µ¤¤Î»¦¿Í¥Þ¥·ー¥ó¤Ëµã¤¶«¤Ö¡È¥²ー¥à¡É»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬
¡Ø¥½¥¦X¡Ù
¡¡¡Ø¥½¥¦¡Ù¥·¥êー¥º¡¢ÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢Ç®¿´¤ÊTSUTAYA¥æー¥¶ー¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥½¥¦¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Û¥éー¥³ー¥Êー¤Î°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëDVD¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¿·ºî¤Î¡Ø¥½¥¦X¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È10ºîÌÜ¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Û¥éー¥·¥êー¥º¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø»àÎî´Û¡Ù¤Ï¥·¥êー¥º¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤·¡¢¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤ÏÁ´8ºî¤ò°ìµ¤¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3ºîÌÜ°Ê¹ß¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ø¥½¥¦¡Ù¤òÁ´¤¯´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¥·¥êー¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£①¥¸¥°¥½¥¦¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¹õËë¤Ê¤³¤È¡¢②1ºîÌÜ¤Ç2¿Í¤ÎÃË¤¬º¿¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢③1ºîÌÜ¥é¥¹¥È¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê10ºîÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥½¥¦X¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º½é¤á¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥°¥½¥¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¥½¥¦¡Ù¤È¡Ø¥½¥¦2¡Ù¤Î´Ö¤òÉÁ¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤êÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤¬¥¸¥°¥½¥¦Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ø¥½¥¦¡ÙÂè1ºî¤ÈÆ±¤¸ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÎËÁÆ¬¡¢¡È¥¸¥°¥½¥¦¡É¤³¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¤Ï¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿¿ô¥«·î¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¥°¥ëー¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ë¸åÆüºÆ²ñ¡£¸µµ¤¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¹ñ¤ËÇ§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¤¢¤ë°å»Õ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Î¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î°å»Õ¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥á¥¥·¥³¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤¦¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç²ø¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¥×¥ó¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º¾µ½¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¤Ã¤¿´µ¼Ô¤â¡¢¥á¥¥·¥³¤Î°å»Õ¤â¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤â¡¢Á´°÷º¾µ½»Õ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥ó¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤¬²¿¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¹â³Û¤Ê¼ÕÎé¤À¤±¤ò¤Ö¤ó¤É¤é¤ì¡¢Èà¤é¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Ï¡¢¤³¤Îº¾µ½¥°¥ëー¥×¤¬¡È¥¸¥°¥½¥¦¡É¤È¤¤¤¦²½¤±Êª¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¸µ¶§¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¤âÁêÅö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£»þ·ÏÎó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥½¥¦¡ÙÂè1ºî¤Î¸å¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÅÙ¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡É¾õÂÖ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢º¾µ½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¡È¥²ー¥à¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤â¤¤¤ä¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡Ø¥É¥ó¥È¡¦¥Ö¥êー¥º¡ÙÅª¤Ê¡¢¡ÈçÓ¤á¤Æ¤¿Áê¼ê¤¬¼Â¤Ï»¦¿Í¥Þ¥·¥ó¤Ç¤·¤¿¡É±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Á°È¾¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë²ø¤·¤¤°å»Õ¤Ë¥¸¥ç¥ó¤¬ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ªÁ°¤é´é³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¡È¥²ー¥à¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥´¥¢ÉÁ¼Ì¤âÄË¡¹¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤³¤«¥Õ¥¡¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤·¤ó¤É¤¤ÉÁ¼Ì¤Ï¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ë¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢1¤Ä¤À¤±ÉÔËþ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡È¥²ー¥à¡É¤Î½çÈÖ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿ÍÌÜ¤Î°·¤¤¤¬ºÇ¤â¥°¥í¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃÊ¡¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¢¤ÎÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²áµîºî¤ò´Ñ¤Æ¤ª¤±¤Ð¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥·ー¥ó¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¤È¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Îå«¤¬³ä¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï½é¸«¤À¤È¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢Í§Ã£¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ëÄøÅÙÍ½½¬¤·¤Æ¤«¤é´Ñ¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢100¡ó³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÉ®¼Ô¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡Ø¥½¥¦¡Ù¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¡Ê¡È¸«¤ë¡É¤¬½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ø¥½¥¦X¡Ù¤Î¸å¤Ë¡Ø¥½¥¦¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÃ¯¤¬¤³¤Î¥²ー¥à¤ò»ÅÁÈ¤ó¤À¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¸åÊýÏÓÁÈ¤ßÈà»áÌÌ¡É¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á²ÖÂô¹áÎ¤Æà¡Ë