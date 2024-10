アンジェリーナ・ジョリー(49)が主催したイベントに、交際の噂がある英ラッパーで政治活動家のアカラ(Akala、40)が出席したことが明らかになった。アンジェリーナが展開するブランド「アトリエ・ジョリー」の公式SNSで公開された写真には、アカラが客席からステージを見つめる様子が写っている。2人は昨年5月に交際説が浮上し、今年に入ってベネチアやニューヨークの映画祭で一緒にいる姿が目撃されている。

アンジェリーナ・ジョリーは昨年5月、ジャマイカで開催された「カラバッシュ文学フェスティバル」に娘のザハラさん(19)、シャイロさん(18)と出席した際、アカラと一緒にいる姿が目撃された。英ロンドン出身のアカラは、ラッパーとして有名になった後、政治活動家へと転身した。ジャーナリスト、作家、詩人としても活動し、3冊の本を出版している。今年8月29日には「第81回ベネチア国際映画祭」で、アンジェリーナが主演を務めたマリア・カラスの伝記映画『Maria(原題)』のプレミア上映が行われた。この前日、アンジェリーナとアカラが同じホテルから出てきた姿が撮影され、2人の交際の噂に拍車がかかった。9月29日に「第62回ニューヨーク映画祭」で開催された同作のプレミア上映会では、アンジェリーナがザハラさん、息子のマドックスさん(23)やパックスさん(20)と共に出席した。会場にはアカラも来ており、上映後、パックスさんとハグを交わす場面が見られた。アンジェリーナはそんな2人の姿を見て、誇らしげに微笑んでいたと伝えられている。また、アンジェリーナは9月末の週末、米ニューヨークで主催したイベントにアカラを招待していたことが分かった。アンジェリーナが手掛けるファッションブランド「アトリエ・ジョリー」の公式Instagramでイベントの様子を公開した際、アカラの姿も写っていた。同日のイベントでは、カナダのトロント出身のシンガーソングライターで詩人のムスタファをゲストに迎え、アンジェリーナが対談した。投稿には、「アトリエ・ジョリーは57グレート・ジョーンズでムスタファを迎え、現在発売中のデビューアルバム『Dunya』のリスニングパーティーとパネルディスカッションを開催しました」と記され、続けてこう書かれていた。「フォークと詩が融合した、この素晴らしい12曲のコレクションを一緒に祝いましょう。アルバムはすべてのプラットフォームでストリーミングできます。」公開された数枚の写真には、アンジェリーナとムスタファがステージで対談する場面や、会場を訪れたゲストの姿が写っている。その中には、客席に座るアカラの姿も捉えられていた。アカラは前方を見つめており、アンジェリーナとムスタファの対談に耳を傾けているようだ。なお、現地メディアはアンジェリーナとムスタファについて「ついにInstagramで交際を認めた」「噂の真相は?」といった見出しで2人のロマンスを報じた。これまでに複数の関係者は2人の交際説を否定しており、ある情報筋は8月に米メディア『People.com』の取材に応じ、「アンジェリーナはアカラのパートナーであるシャネル・ニューマンと友人である」と語っていた。現地メディアはアンジェリーナの代理人に問い合わせたが、今のところコメントは発表されていない。画像は『Atelier Jolie Instagram「Introducing the first cover of CR Love & Fantasies, featuring legendary @angelinajolie.」』『Atelier Jolie Instagram「Atelier Jolie welcomed Mustafa at 57 Great Jones,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)