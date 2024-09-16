ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¡É»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÍÀ¸¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬9·î15Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»ÃË»Ò66¥¥íµé¤ÇÆüËÜ½ÀÆ»8¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
9·î3Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò°¤Éô¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç·½õ¡£4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¡ÖÇ÷ÎÏ¤ÎÍ¤ëÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Î²»¤È¡¢1Ëü5Àé¿Í¤Î¤É¤è¤á¤¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÊ¹¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤É¤è¤á¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎò»Ë¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿»ö¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬7²óTKO¤ÇTJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò²¼¤·¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ìÆó»°·¯¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¡×¤È¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë°¦Ç·½õ¤È°¤Éô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÀèÆü¡¢°æ¾å¾°ÌïvsTJ¥É¥Ø¥Ë¡¼Àï¤Î´ÑÀï¿ôÆüÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤·¤¿»þ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ø¶â¥á¥À¥ë¡Ù¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿°¤Éô¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ý¤¿¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°ìÆó»°·¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¤ÎËå¡¦»í¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ï½ÀÆ»Ì¿¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½ª¤ï¤ê¤Î°ìÆó»°·¯¤â°ì½ï¤Ë¡×¤È°¦Ç·½õ¡¢¡È°¤Éô·»Ëå¡É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡ÖÂº·É¤·¤«Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í!!¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤Î»î¹ç¤Ï¡¢»ä¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö³Î¤«¡¢»í¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Î·¤²¼¤¬¸³¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö»í¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÆó»°¤µ¤ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¤ªÅÚ»º¤ÎÊó¹ð¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î3Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò°¤Éô¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç·½õ¡£4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¡ÖÇ÷ÎÏ¤ÎÍ¤ëÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Î²»¤È¡¢1Ëü5Àé¿Í¤Î¤É¤è¤á¤¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÊ¹¤¯¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤É¤è¤á¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎò»Ë¤ò´Ñ¤é¤ì¤¿»ö¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬7²óTKO¤ÇTJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¤ò²¼¤·¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ìÆó»°·¯¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¡×¤È¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë°¦Ç·½õ¤È°¤Éô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»ý¤¿¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°ìÆó»°·¯¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¤Éô¤ÎËå¡¦»í¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤ªÏÃ¤Ï½ÀÆ»Ì¿¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½ª¤ï¤ê¤Î°ìÆó»°·¯¤â°ì½ï¤Ë¡×¤È°¦Ç·½õ¡¢¡È°¤Éô·»Ëå¡É¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡ÖÂº·É¤·¤«Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í!!¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤Î»î¹ç¤Ï¡¢»ä¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö³Î¤«¡¢»í¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤Î·¤²¼¤¬¸³¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¡Ö»í¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Î¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°ìÆó»°¤µ¤ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¤ªÅÚ»º¤ÎÊó¹ð¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£