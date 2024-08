Cö shu Nieが9月4日に先行デジタルリリース、9月11日にCDリリースするニューアルバム『7 Deadly Guilt』の、詳細やアートワークを公開した。

およそ2年半ぶりのフルアルバムとなる本作は、“自己愛の復活”をテーマに書き下ろしたコンセプチュアルアルバムに。既発曲「Burn The Fire」、「Artificial Vampire」などのほか、「Deal With the Monster」「I want it all」「消えちゃう前に」などの新曲7曲に加え、「夢をみせて - From THE FIRST TAKE」をボーナストラックに収録している。

さらに、初回盤特典として、2022年に開催された前作アルバムツアー『Cö shu Nie TOUR 2022 “Flos Ex Machina” Final- Zepp DiverCity (Tokyo)』の模様を映像に収めたBlu-rayとCö shu Nieの2人を大々的にフィーチャーしたスペシャルカード14種が封入される。

なおCö shu Nieは、11月1日に上海、3日に北京にて初となる中国ワンマンライブ『Cö shu Nie Live Tour 2024 in China』を開催。また、9月7日に東京 Zepp Diver City、21日に大阪 Zepp Osaka BaysideにてZepp東阪ツアー『Cö shu Nie Album Release Tour 2024“Wage of Guilt”』を開催する。

・中村未来(Vo)コメント

9月にCö shu Nie 3rd full album「7 Deadly Guilt」をリリースします。生きていくうちに他人と比べたり、自分に課してしまった枷に縛られて今の自分を愛することを忘れてしまってはいないかと、自分の罪悪感と向き合って書き上げました。7つじゃ足りないですが(笑)。リリースイベントも9/7 Zepp DiverCity、9/21 Zepp Osaka Baysideにて行います。みなさまとどこかでお会い出来ますように。この作品を初め、是非Cö shu Nieの音世界に遊びにいらしてください。絶対的に美しい時間にします。

(文=リアルサウンド編集部)