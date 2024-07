BIGBANGのSOL、来日公演が決定！7年ぶりの単独コンサートを東京＆大阪で開催

BIGBANGのSOLの来日公演が決定した。彼は本日(31日)、自身の公式X(旧Twitter)を通じて「TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN JAPAN」の開催を発表し、ポスターを公開した。これによると、SOLは9月26日と27日に大阪・エディオンアリーナ大阪、9月30日に東京・有明アリーナで公演を行う。単独公演は2017年以来、実に7年振りだ。

8月5日12時よりMastercard限定の先着順での先行販売がスタートし、その後複数の抽選受付が予定されている。先立って、SOLは7年ぶりの単独公演を8月31日と9月1日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催することを発表。アジアツアーの開催も予告していた。

■公演概要

「TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN JAPAN」

【日時・会場】

〇大阪公演

2024年9月26日(木)・27日(金)

Open 18:00 / Start 19:00

エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)



〇東京公演

2024年9月30日(月)

Open 17:30 / Start 19:00

有明アリーナ



【チケット料金】(東京・大阪公演共通)

VVIP席:35,000円(税込)

VIP席:25,000円(税込)

S席:16,500円(税込)

A席:15,000円(税込)

※全席指定

※VVIP/VIPチケット特典は下記参照。

※未就学児(6歳未満)入場不可。6歳以上はチケット必要。



【VVIP / VIPチケット特典内容】

〇VVIP

・アリーナVVIPエリアの指定席チケット1枚

・TAEYANGとのグループ写真撮影(10人1組)

・サウンドチェック参加

・限定グッズ

・ラミネートパス

・物販優先レーン



〇VIP

・アリーナVIPエリアの指定席チケット1枚

・サウンドチェック参加

・限定グッズ

・ラミネートパス

・物販優先レーン



【チケット販売スケジュール】

Mastercard限定先行販売(先着順):8月5日(月)12:00〜8月6日(火)12:00

ライブネーション・ジャパン・プレミアムクラブ会員先行:8月6日(火)12:00〜8月8日(木)23:59

ライブネーション・メルマガ会員先行:8月9日(金)12:00〜8月12日(月・休)23:59

プレイガイド先行:8月13日(火)〜8月23日(金)

その他先行:8月24日(土)〜8月30日(金)

一般発売:8月31日(土)10:00

※Mastercard限定先行販売以外の先行は全て抽選受付



企画・制作・招聘:Live Nation Japan合同会社



■関連リンク

SOL公式サイト

「TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN JAPAN」ホームページ