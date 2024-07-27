FUJI ROCK、本日27日のAmazonでのタイムテーブル
「FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル） '24」が26日に開幕した。本稿では、アマゾンの「Prime Video」における、27日のタイムテーブルを紹介する。プライム会員であれば追加料金なしで視聴できる。
27日の配信予定は、Ch.1ではBillyrromが10時20分～、Hedigan'sが11時30分～、syrup16gが12時40分～、THEATRE BROOKが13時50分～、EYEDRESSが16時～、NONAMEが18時～、KID FRESINOが20時～、GIRL IN REDが22時～。
Ch.2ではTOKYO SKA PARADISE ORCHESTRAが11時～、ANGIE McMAHONが12時40分～、THE BAWDIESが14時20分～、折坂悠太（band）が16時10分～、くるりが18時～、SAMPHAが20時～。
Ch.3ではトクマルシューゴが11時40分～、THE LAST DINNER PARTYが13時～、KITTY LIVが15時10分～、スガ シカオが17時10分～、CHRISTONE "KINGFISH" INGRAMが19時～、THE YUSSEF DAYES EXPERIENCEが21時～。