【Summer Game Fest】6月8日6時~ 開催予定

カプコンは、6月8日6時より開催予定のイベント「Summer Game Fest」にてプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクション「モンスターハンターワイルズ(モンハンワイルズ)」の新情報を公開する。

【『モンスターハンターワイルズ』 プロモーション映像1】

本日5月31日に実施されたSIEの配信イベント「State of Play」にて、2025年に発売を予定している「モンハンワイルズ」の新たな映像が公開された。これに合わせて「Summer Game Fest」の公式Xがポストを投稿。6月8日に行なわれる本イベントにて本作の続報を紹介することがアナウンスされた。当日のステージには本作に携わるゲームクリエイターの辻本良三氏が登壇し、新たな映像とともに本作を紹介する。

Just Announced: Don't miss MONSTER HUNTER WILDS at #SummerGameFest next Friday June 7, when CAPCOM's Ryozo Tsujimoto takes the stage to debut new footage and details! pic.twitter.com/o4vNAWWcGe