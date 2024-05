【State of Play】5月31日7時~ 配信開始

カプコンは、2025年に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクション「モンスターハンターワイルズ」の新映像を公開した。

【Monster Hunter Wilds - 1st Trailer | PS5 Games】【State of Play|5.31.2024】

