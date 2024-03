BTSのJ-HOPE、新曲とドキュメンタリーシリーズの公開を記念したポップアップが本日より開催

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEの感性に触れることができるポップアップが開催される。J-HOPEは本日(30日)から4月5日まで、ソウル城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)でポップアップ「HOPE ON THE STREET POP-UP」を開催する。このポップアップは、ドキュメンタリーシリーズとスペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」の公開を記念して開かれるもので、J-HOPEのブランドアイデンティティを体験できる空間だ。

3階まであるポップアップの会場は、スペシャルアルバム、ドキュメンタリーシリーズに関連したストリート感性のオブジェやビハインドコンテンツで埋め尽くされた。J-HOPEの新曲を聞いて映像を鑑賞でき、各フロアの香りを楽しむだけでなく、飲み物も準備されており、様々な経験ができる。これはすべてポップアップで共感覚的な体験をしてほしいというJ-HOPEのアイデアだ。1階にはJ-HOPEの様々な写真が展示されている。1階のハイライトは、J-HOPEが実際使ったものを活用して飾られ、作業室をそのまま移したような空間だ。特に、彼の写真から作業室まで、彼のアイデンティティを一目で見られるように構成され、没入感を高める。2階ではドキュメンタリーシリーズと新曲を体験することができる。ニューアルバムのタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」のオフィシャルモーションピクチャーを鑑賞するだけでなく、今回のプロジェクトが強調する質問「あなたのNEURON、原動力は何ですか?」を含め、様々な質問に対する答えでメディアウォールを飾ることができるインタラクティブ型のコンテンツが準備された。2階にはフォトブースとタイポグラフィフォトゾーンも作られた。3階では事前に申込をした人のみが参加できるダンスワークショップ「NEURON THE STREET」が行われる。このワークショップではタイトル曲「NEURON」の振付を学びながら、J-HOPEのダンスに対する思いを感じることができる。