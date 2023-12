「007」原作シリーズの第1弾「カジノ・ロワイヤル」を、ダニエル・クレイグ主演作よりも39年も前に一大コメディとして映画化していた伝説的カルト作が、幻の吹替版を含む全3バージョンの吹替を初収録して、『007/カジノ・ロワイヤル 日本語吹替版初収録スペシャル・エディション』として2023年12月27日(水)に緊急ブルーレイ発売されることが判明した。

CASINO ROYALE © 1967 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Package Design © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

爆発、アクション、謎の組織の秘密基地……。“ボンド作品”のお約束を踏襲しながらも、『オースティン・パワーズ』にも影響を与えた60年代のサイケでモンドな雰囲気たっぷりの本作。

ピーター・セラーズ、ウディ・アレンを筆頭に、オーソン・ウェルズ、デヴィッド・ニーヴン、名女優デボラ・カー、本家ボンドガールのウルスラ・アンドレスなどなど、驚くほどの豪華スターが続々登場。監督には5人が名を連ね、撮影はオスカー受賞のジャック・ヒルデヤード、音楽はあのバート・バカラックが務める。

これまでのDVD、ブルーレイには収録されてこなかった日本語吹替版の初収録に加え、世に存在する3バージョンの全網羅も達成。1972年初放送の日本テレビ「水曜ロードショー」版に加え、2016年収録の「配信版」、さらには再放送も少なく“幻”と称された、1976年初放送のNETテレビ「土曜映画劇場」版の発掘も実現した。

加えて、既発ブルーレイでは収録のみで字幕のなかったメイキング映像、オーディオコメンタリーを初翻訳。ボンドの世界が更に深まることは確実だ。

国際秘密組織スメルシュによって、各国の諜報部員が次々と消されていく。英米仏露の幹部たちは、現役引退して隠居生活を送る元祖(デヴィッド・ニーヴン)のもとへ集まり、彼にスメルシュ打倒を依頼するが……。

『007/カジノ・ロワイヤル 日本語吹替版初収録スペシャル・エディション』は2023年12月27日よりにて独占販売。6,380円(消費税・送料込)。

